Γιώργος Παπαγεωργίου για Δανάη Μιχαλάκη: Είναι ο πυρήνας μου, νιώθω ότι βρήκα αυτό που ορίζω πλέον ως οικογένεια

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο Γιώργος Παπαγεωργίου στο νέο τεύχος του περιοδικό ΟΚ! και τη δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη αυτή την εβδομάδα.

Μεταξύ άλλων, δε, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε με τρυφερότητα στην πρώτη γνωριμία με την μετέπειτα σύζυγο του, Δανάη Μιχαλάκη και σε όλα εκείνα που ερωτεύτηκε σε αυτήν.

Με τη σύζυγο σου, Δανάη Μιχαλάκη, γνωριστήκατε το 2019 στη Σύρο. Εργαζόταν τότε ως σερβιτόρα σε ένα μπαρ, ενώ εσύ έκανες τις διακοπές σου. Ήταν ένας κεραυνοβόλος έρωτας;

Δεν ξέρω αν πιστεύω στον κεραυνοβόλο έρωτα. Καμιά φορά κρύβει δικές μας προβολές. Πιστεύω όμως στις αναπάντεχες συναντήσεις. Με τη Δανάη ήταν αναπάντεχη η συνάντηση μας. Δεν το περίμενα ότι θα δεθώ τόσο πολύ με έναν άνθρωπο που συνάντησα ένα καλοκαίρι στη Σύρο. Αλλά αυτό ήρθε σταδιακά σε βάθος χρόνου.

Πως κατάλαβες ότι είναι η ιδανική γυναίκα για σένα;

Είχε μια καλοσύνη, αθωότητα και γλύκα συγκριτικά με μένα, που από τότε ήμουν λίγο σε ένταση και αναστάτωση. Έπιασα τον εαυτό μου να μαλακώνω και ταυτόχρονα να ερωτεύομαι αυτή τη δύναμη της. Αυτοί ήταν οι βασικοί λόγοι. Η ομορφιά είναι κάτι υπέροχο, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο μπορεί να σε κάνει να μείνεις με έναν άνθρωπο.

Η ίδια στην τελευταία της συνέντευξη στο περιοδικό είχε πει ότι είσαι το γούρι της. Για σένα τι είναι;

Είναι ο πυρήνας μου. Με τη Δανάη νιώθω ότι βρήκα το κέντρο μου, αυτό που ορίζω πλέον ως οικογένεια. Βεβαίως η οικογένεια μου είναι πιο μεγάλη. Περιλαμβάνει δηλαδή τη γιαγιά μου, τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, τα αδέλφια μου.