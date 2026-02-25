Γιώργος Παπαγεωργίου: Δεν έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή να έχω θαυμάστριες

Καλεσμένος στο «Καλύτερα αργά» και στην Αθηναΐδα Νέγκα βρέθηκε ο Γιώργος Παπαγεωργίου. Ο ηθοποιός μίλησε για την αναγνώριση, τις θαυμάστριες, το ρίσκο και τη χαρά της δημιουργίας.

«Είναι ωραίο να έχεις θαυμαστές, ανεξαρτήτως φύλου. Δεν το πηγαίνω εκεί. Δεν έχω κάποια ανάγκη να έχω θαυμάστριες. Εμένα μ’ αρέσει να αρέσει η δουλειά μου. Μπήκα σ’ αυτή τη δουλειά για να κάνω κάτι το οποίο ακουμπάει στον κόσμο», είπε αρχικά ο ηθοποιός.

Τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος Παπαγεωργίου επιλέγει έναν πιο προσωπικό δρόμο: «Κάνω πολύ προσωπικές δουλειές. Μπαίνω στο ρίσκο να πάρω έναν προσωπικό, μοναχικό δρόμο, ακόμα και με το ρίσκο της αποτυχίας». Αναφέρθηκε στην επιτυχία της παράστασης «1984», λέγοντας: «Από την πρώτη στιγμή είμαστε sold out και έχω καταχαρεί μ’ αυτό».

Στάθηκε ιδιαίτερα και στη μουσική του πορεία με τους Polkar: «Ξαφνικά τραγούδια που έχω γράψει μόνος μου με ένα γιουκαλίλι στο σπίτι, χωρίς να έχω στο μυαλό μου ότι κάπου αυτό θα οδηγήσει, τραγουδιούνται. Στην Τεχνόπολη παίρνεις ένα κύμα από στίχο σου και το ξανακούς και λες “ουάου”. Αυτό με γεμίζει, όπως έναν ποδοσφαιριστή που βάζει γκολ στο 90’ και σώζει την κατάσταση».