Γιώργος Μουκίδης κατά Gio Kay: Τι σχέση έχει αυτός με τη μουσική;

Δηλώσεις στο Πρωινό παραχώρησε ο Γιώργος Μουκίδης, ο οποίος σχολίασε το J2US, τον Gio Kay και τον καβγά του με τον Σταμάτη Φασουλή.

«Κυνηγάνε οι άνθρωποι την αναγνωρισιμότητα… Για έναν τύπο που παριστάνει τον καλλιτέχνη και που τα έβαλε με τον Σταμάτη Φασουλή. Και η εκπομπή είναι όλη αχρείαστη. Έχει λόγο ύπαρξης αυτή η εκπομπή; Τι μας μαθαίνει; Μας ψυχαγωγεί;

Όλοι αυτοί είναι καλλιτέχνες του ίντερνετ. Αν πέσει το ίντερνετ για κάνα μήνα, θα πηδάνε όλοι από τα μπαλκόνια. Αυτός υποτίθεται ότι απαγγέλλει στίχους. Τι σχέση έχει αυτός με τη μουσική; Αυτό είναι θράσος», είπε ο Γιώργος Μουκίδης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Βρετανία: Ο Στάρμερ χαιρετίζει τις αναφορές για διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Η προσπάθεια του κ. Φλωρίδη να θολώσει τα νερά είναι καταδικασμένη σε αποτυχία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν κλοπές σε οικίες – Δικογραφίες για τρία άτομα, λεία πάνω από 40.000 ευρώ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Μεσολόγγι: ΙΧ παρέσυρε και τραυμάτισε μαθήτρια που έκανε ποδήλατο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Κοντογεώργης για το fuel pass: Καταβολή στους δικαιούχους ολόκληρου του διμήνου μέσα στο α’ 15νθήμερο του Απριλίου

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Ελένη Ράντου: Ντρέπομαι να δω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις, βασανίζομαι να βλέπω την εικόνα μου