Γιώργος Μουκίδης κατά Gio Kay: Τι σχέση έχει αυτός με τη μουσική;
Δηλώσεις στο Πρωινό παραχώρησε ο Γιώργος Μουκίδης, ο οποίος σχολίασε το J2US, τον Gio Kay και τον καβγά του με τον Σταμάτη Φασουλή.
«Κυνηγάνε οι άνθρωποι την αναγνωρισιμότητα… Για έναν τύπο που παριστάνει τον καλλιτέχνη και που τα έβαλε με τον Σταμάτη Φασουλή. Και η εκπομπή είναι όλη αχρείαστη. Έχει λόγο ύπαρξης αυτή η εκπομπή; Τι μας μαθαίνει; Μας ψυχαγωγεί;
Όλοι αυτοί είναι καλλιτέχνες του ίντερνετ. Αν πέσει το ίντερνετ για κάνα μήνα, θα πηδάνε όλοι από τα μπαλκόνια. Αυτός υποτίθεται ότι απαγγέλλει στίχους. Τι σχέση έχει αυτός με τη μουσική; Αυτό είναι θράσος», είπε ο Γιώργος Μουκίδης.
