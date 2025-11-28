Γιώργος Μουκίδης για τον πρώτο AI τραγουδιστή: “Δεν αξίζει τον κόπο ούτε να το σχολιάσουμε”

Το δικό του σχόλιο για την εμφάνιση του πρώτου AI τραγουδιστή έκανε ο Γιώργος Μουκίδης.

Ο Αχιλλέας Δελφός συστήθηκε πριν από μερικές μέρες στο κοινό μέσα από το TikTok, ανακοινώνοντας ότι σύντομα θα κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ.

Ο συνθέτης τόνισε ότι δεν αξίζει να γίνεται συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια προσπάθεια ανθρώπων από τον χώρο του τραγουδιού να βγάλουν χρήματα από αφελή άτομα.

«Είχε έρθει στο σπίτι μια μέρα για να του δώσω ένα κομμάτι αλλά δεν του έδωσα, γιατί δεν τον είδα. Μου λέει “είμαι AI” και του είπα “θα σε βάλω στο ψυγείο”, τον έβαλα μέσα στο ψυγείο για τρεις ώρες αλλά τίποτα. Δεν εμφανίστηκε ποτέ», είπε αρχικά αστειευόμενος στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Στη συνέχεια, ο συνθέτης ανέφερε ότι το ζήτημα αυτό δεν αξίζει σχολιασμού. «Νομίζω ότι ούτε να το σχολιάσουμε δεν αξίζει τον κόπο γιατί είναι μια προσπάθεια που κάνουν κάποιοι, που είναι του χώρου. Σου λέει, αφού μπορούμε να βγάλουμε λεφτά από τους χαζούς και τις χαζές. Είναι κάτι, όμως, που δεν είναι κανονικό και δεν προήλθε από έναν δημιουργό», πρόσθεσε.

Ολοκληρώνοντας, ο Γιώργος Μουκίδης κάλεσε τον κόσμο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, κάνοντας λόγο για απάτη. «Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό το πράγμα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη, χαριτωμένη, απάτη και έχει στόχο πάντα το χρήμα. Θα βγουν κάτι χαζές και θα λένε ότι πήραν το μπλουζάκι αυτού του Αχιλλέα», κατέληξε.

Δείτε το βίντεο