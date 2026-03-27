Γιώργος Μουκίδης: Δεν ασχολούμαι με το “φαινόμενο” Αργυρός, με τίποτα δεν θα του έγραφα τραγούδι

Για τα σενάρια επιστροφής του Νότη Σφακιανάκη, τον Ακύλα, τον Κωνσταντίνο Αργυρό μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» ο Γιώργος Μουκίδης, ενώ αποκάλυψε την άγνωστη ιστορία με την Χαρούλα Αλεξίου.

«Φαινόταν ότι είχε μια ιδιαίτερη οπτική και μια αυξημένη και ειδικά καλλιτεχνική και παράξενη. Οπότε το εξαργύρωσα αυτό στην πορεία. Το θεωρώ απίθανο να επιστρέψει στη νύχτα ο Νότης Σφακιανάκης», είπε.

Για τον Ακύλα και τον Αργυρό: «Σαν τραγούδι είναι χάλια, σαν παρουσία πολύ καλή. Μη εκπλαγείτε αν πάρουμε την πρωτιά. Γιατί σαν καλλιτέχνης είναι κάτι που δεν υπάρχει. Είναι παράξενο. Δεν έχουμε επαφές με την ΕΡΤ. Δεν ασχολούμαι με το «φαινόμενο» Αργυρός. Με τίποτα δεν θα έγραφα τραγούδι για τον Αργυρό».

Πώς κρίνει το μουσικό στερέωμα όπως είναι τώρα;

«Μα τώρα δεν είναι στερέωμα. Έτοιμο να πέσει είναι άμα το φυσήξεις. Έχουμε γεμίσει καλλιτέχνες κουνούπια. Πετάνε, ρουφάνε αίμα και φεύγουν. Το τραγούδι είναι σαν το ποδόσφαιρο. Δηλαδή παλιά όταν «παίζανε μπάλα» ο Διονυσίου με τον Καζαντζίδη και τον Αγγελόπουλο, ο πάγκος έξω ήταν ο Πλούταρχος, ο Γονίδης, ο Σφακιανάκης. Άμα γυρίσω τώρα κοιτάξω τον πάγκο που έχουμε τώρα, να κλαίμε. Τώρα παίζει μπάλα, η Πέγκυ Ζήνα και μαζί οι υπόλοιπες. Και ο πάγκος ποιος είναι; Να μη πούμε ονόματα και κλαίνε τα βράδια. Τραγικός ο πάγκος», σημείωσε ο Γιώργος Μουκίδης.

Για ποιον καλλιτέχνη θα ήθελε να γράψετε και δεν έχει γράψει ακόμα;

«Για τη Χαρούλα Αλεξίου. Ήταν να κάνω ένα κομμάτι, τον «Αύγουστο» που τραγούδησε ο Βασίλης Καρράς. Ήταν να το πει η Χαρούλα. Το έγραψα εγώ το 2000 το κομμάτι πρώτη εκτέλεση και το άκουσε και της άρεσε πάρα πολύ», αποκάλυψε κλείνοντας ο Γιώργος Μουκίδης.