Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του – Πότε θα πάρει εξιτήριο

Ώρα με την ώρα καλυτερεύει η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη, που μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης (10/2/26) σε ιδιωτικό θεραπευτήριο με υψηλό πυρετό και πόνους στην κοιλιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr και του iatropedia.gr ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει ιογενή λοίμωξη ωστόσο μετά τη φροντίδα των γιατρών, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης είναι απύρετος, του χορηγήθηκε αντιβιοτική αγωγή και ορός ενώ έκανε και τις απαραίτητες εξετάσεις. Η κατάστασή του πλέον έχει σταθεροποιηθεί και η εικόνα που έχει η υγεία του, είναι τελείως διαφορετική πια, από αυτή που είχε όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα είπε ο δικηγόρος του, Χαράλαμπος Λυκούδης, στο LiveNews, την Πέμπτη αναμένεται να πάρει εξιτήριο.

«Μαθαίνω από τον προσωπικό γιατρό του, που είναι και κουμπάρος του, ότι είναι μια ιογενής λοίμωξη όπως αυτή που έχει η μισή Ελλάδα. Κάνει μια σειρά προληπτικών εξετάσεων που έτσι κι αλλιώς είχε σκοπό να κάνει. Πρώτα ο Θεός, αύριο το μεσημέρι, οι γιατροί θα του επιτρέψουν να βγει. Και ο ίδιος θέλει να βγει, είναι σε καλή κατάσταση» είπε ο δικηγόρος του στο LiveNews.