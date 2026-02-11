MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του – Πότε θα πάρει εξιτήριο

|
THESTIVAL TEAM

Ώρα με την ώρα καλυτερεύει η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη, που μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης (10/2/26) σε ιδιωτικό θεραπευτήριο με υψηλό πυρετό και πόνους στην κοιλιά. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr και του iatropedia.gr ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει ιογενή λοίμωξη ωστόσο μετά τη φροντίδα των γιατρών, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. 

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης είναι απύρετος, του χορηγήθηκε αντιβιοτική αγωγή και ορός ενώ έκανε και τις απαραίτητες εξετάσεις. Η κατάστασή του πλέον έχει σταθεροποιηθεί και η εικόνα που έχει η υγεία του, είναι τελείως διαφορετική πια, από αυτή που είχε όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα είπε ο δικηγόρος του, Χαράλαμπος Λυκούδης, στο LiveNews, την Πέμπτη αναμένεται να πάρει εξιτήριο.

«Μαθαίνω από τον προσωπικό γιατρό του, που είναι και κουμπάρος του, ότι είναι μια ιογενής λοίμωξη όπως αυτή που έχει η μισή Ελλάδα. Κάνει μια σειρά προληπτικών εξετάσεων που έτσι κι αλλιώς είχε σκοπό να κάνει. Πρώτα ο Θεός, αύριο το μεσημέρι, οι γιατροί θα του επιτρέψουν να βγει. Και ο ίδιος θέλει να βγει, είναι σε καλή κατάσταση» είπε ο δικηγόρος του στο LiveNews.

Γιώργος Μαζωνάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 35 λεπτά πριν

Σοκ στην Κυπαρισσία: Πέθανε αιφνιδίως τρίχρονο αγόρι – Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με δύσπνοια και βήχα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης οδοφωτισμού και σήμερα στην 4η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Κατερίνα Γερονικολού: Έχω μεγαλώσει κι εγώ με το παιδί του Γιάννη, είμαστε 8 χρόνια όλοι μαζί

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Άρτα: Εντερική απόφραξη οδήγησε στον θάνατο την 35χρονη μητέρα δύο εβδομάδες αφού γέννησε

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Ολυμπιονίκης αποκάλυψε on air ότι απάτησε τη σύντροφό του: “Έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου” – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 λεπτά πριν

Καραμέρος για υπόθεση Παναγόπουλου: “Το σκάνδαλο είναι γαλάζιο με πράσινους κόκκους”