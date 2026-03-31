Γιώργος Μαζωνάκης: Πανέρι με λουλούδια τον πέτυχε σε… ευαίσθητο σημείο – Η αντίδραση του τραγουδιστή, δείτε βίντεο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεχίζει τις εμφανίσεις του σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, με τους θαυμαστές του να τον αποθεώνουν σε κάθε του εμφάνιση.

Σε μια από τις τελευταίες, ο καλλιτέχνης είχε επί σκηνής ένα άτυχο περιστατικό, το οποίο μάλιστα καταγράφηκε σε βίντεο. Ένα πανέρι με λουλούδια τον πέτυχε σε ευαίσθητο σημείο, με τον ίδιο να συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φάνηκε να πονάει αρκετά από το χτύπημα, καθώς διπλώθηκε και άρχισε να προχωρά με κάποια δυσκολία. Ωστόσο συνέχισε και γρήγορα έδειξε πως δεν υπήρχε πρόβλημα.

Ο θαυμαστής που πέταξε το πανέρι με τα λουλούδια, μόλις ο Γιώργος Μαζωνάκης πέρασε από μπροστά του, του έδωσε το χέρι και του ζήτησε συγγνώμη για την αστοχία του, κάτι στο οποίο ο καλλιτέχνης ανταποκρίθηκε κάνοντας του νόημα πως όλα ήταν εντάξει.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης προχώρησε και πήρε θέση μπροστά από τους μουσικούς του. Συνέχισε να ξεσηκώνει τους θαμώνες, αποδεικνύοντας ξανά, πως βρίσκεται πιθανότατα στην καλύτερη φάση της καριέρας του.

Δείτε το βίντεο

@stelioschania Γιώργος Μαζωνάκης #giorgosmazonakis #aktipiraios #foryourpage #foryou ♬ πρωτότυπος ήχος – stelios

Γιώργος Μαζωνάκης

