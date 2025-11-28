Γιώργος Μαζωνάκης: Κάποτε μου είπε ένας φίλος μου πως με έσωσαν η πίστη και η πίστα

Πιστός στο τηλεοπτικό του πόστο, αυτό του coach στο “The Voice”, βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης για μια ακόμα φορά το βράδυ της Παρασκευής, όπως είδαμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσω του ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, καθώς προχωρούσε η γνώριμη διαδικασία των αναμετρήσεων στη φάση των knockouts, ο λαϊκός τραγουδιστής θέλησε να κάνει μια πολύ ιδιαίτερη, πλην σύντομη, αναφορά στον αέρα του μουσικού talent show.

“Μπράβο και στους τρεις κατ’ αρχής. Ανδρέα μου, αυτά που σου είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι είναι η αλήθεια. Εγώ είμαι στα νυχτερινά μαγαζιά πολλά χρόνια και, όταν μου συμβαίνει αυτό, δεν μου αρέσω”, σημείωσε χαρακτηριστικά, εν αρχή, ο Γιώργος Μαζωνάκης στο πλατό του The Voice.

Τότε ήταν που ο Γιώργος Καπουτζίδης διόρθωσε τον δημοφιλή τραγουδιστή, ως προς την απεύθυνση που είχε προς του τρεις διαγωνιζόμενους του “The Voice”, με εκείνον να υπογραμμίζει με νόημα το εξής.

“Τον Βαλάντη εννοώ, συγνώμη, ναι. Γι’ αυτό κοιτάω αυτόν. Εγώ με τα μάτια πάω, δεν πάω με τα ονόματα. Πάω με τα μάτια”, τόνισε.

“Χωρίς αυτό, βέβαια, να σημαίνει τίποτα! Γιατί κάποτε μου είπε ένας φίλος μου… η πίστη και η πίστα σε έσωσαν” επισήμανε τότε ο Γιώργος Μαζωνάκης, για να δώσει συνέχεια στα σχόλια προς τους τρεις παίκτες του “The Voice” το βράδυ της Παρασκευής.