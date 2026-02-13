Γιώργος Μαζωνάκης: Η μητέρα του πήρε εξιτήριο τη μέρα που ο τραγουδιστής εισήχθη στο νοσοκομείο

Τα τελευταία 24ωρα ο Γιώργος Μαζωνάκης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και αύριο, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, θα υποβληθεί σε επέμβαση για να αφαιρέσει λαπαροσκοπικά δύο πέτρες από τη χολή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θάνου Βάγιου στο “Πρωινό”, τη μέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήλθε στο ιδιωτικό θεραπευτήριο, η μητέρα του πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

«Το μόνο ενδιαφέρον της από την πρώτη στιγμή είναι η κατάσταση υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτό που θέλει είναι να είναι καλά εκείνος. Η οικογένεια δηλώνει ότι είναι στο πλευρό του παρά το γεγονός ότι περνούν το δικό τους Γολγοθά.

Η μητέρα του, παρά το γεγονός ότι έχει τα δικά της προβλήματα υγείας, έχει εκφράσει την επιθυμία να τον επισκεφθεί για να δει πώς είναι. Τα λέμε αυτά με την άδεια της οικογένειας», μετέφερε ο Θάνος Βάγιος.