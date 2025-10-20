Γιώργος Μαζωνάκης: Δυσαρεστημένος και θυμωμένος με τον Αντώνη Ρέμο – Ποιος αναλαμβάνει την εκπροσώπησή του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του Τάσου Τεργιάκη στο «Πρωινό», εμφανίζεται ενοχλημένος με τον Αντώνη Ρέμο.

Η ένταση φαίνεται να προκλήθηκε από δηλώσεις του Αντώνη Ρέμου στη συνέντευξή του με τον Γιώργο Λιάγκα, όπου αναφέρθηκε σε δύσκολες στιγμές που πέρασε ο τραγουδιστής τον περασμένο Αύγουστο, όταν νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο.

Παράλληλα, η δημοσιογράφος Φαίη Φώτου αποκάλυψε ότι, μετά την αποχώρηση του Γιώργου Μερκουλίδη, τη νομική εκπροσώπηση του Γιώργου Μαζωνάκη αναλαμβάνει πλέον ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης.