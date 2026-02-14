Γιώργος Μαζωνάκης: Χειρουργήθηκε με επιτυχία ο τραγουδιστής – Η πρώτη επίσκεψη στο νοσοκομείο μετά την επέμβαση

Το χειρουργείο στη χολή ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρωί του Σαββάτου (14-02-2026) και ο Γιώργος Μαζωνάκης αναρρώνει στο ιδιωτικό νοσοκομείο της Αττικής όπου νοσηλεύεται από την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου. Ο τραγουδιστής βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση και σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, αναμένεται να πάρει εξιτήριο νωρίτερα από το αναμενόμενο. Είναι πολύ πιθανό, ακόμα και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, οι γιατροί να του επιτρέψουν να βγει από το νοσοκομείο και να επιστρέψει στο σπίτι του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δέχτηκε το πρωί και την πρώτη επίσκεψη στο νοσοκομείο, μετά το χειρουργείο του. Ο επιχειρηματίας – ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται τη φετινή σεζόν, τον επισκέφθηκε και μίλησε μαζί του. Ο καλλιτέχνης φέρεται να τον ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον και τη στήριξη, σε αυτή την ξαφνική περιπέτεια υγείας.

Ο τραγουδιστής εισήχθη με γρίπη τύπου Α στο ιδιωτικό θεραπευτήριο αλλά μέσα από τις εξετάσεις που του έγιναν, εντοπίστηκαν πέτρες στη χολή, οι οποίες έπρεπε να αφαιρεθούν. Τα συμπτώματα της γρίπης άρχισαν να υποχωρούν το πρώτο 24ωρο, όμως ο Γιώργος Μαζωνάκης συνέχιζε να αισθάνεται πόνους. Αυτό οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση για μια σειρά από νέες εξετάσεις, που έδειξαν το πρόβλημα στη χολή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση και συνεργάζεται καθημερινά με γιατρούς και νοσηλευτές. Είναι χαρακτηριστικό πως την περασμένη Πέμπτη (12-02-2026) ζήτησε άδεια για να τραγουδήσει στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου εμφανίζεται, με τους γιατρούς όμως να μην του το επιτρέπουν.

Όλες αυτές τις μέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να μην έχει επικοινωνήσει με μέλη της οικογένειάς του. Πληροφορίες αναφέρουν πως τη μέρα που εισήχθη στο νοσοκομείο, η μητέρα του έπαιρνε εξιτήριο από άλλο νοσοκομείο της Αθήνας, που είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί. Οι σχέσεις τους όπως φαίνεται δεν έχουν αποκατασταθεί. Μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, το περασμένο καλοκαίρι και τις αιχμηρές δηλώσεις του καλλιτέχνη για μέλη της οικογένειάς του, οι τόνοι έπεσαν, αλλά το κλίμα στις σχέσεις του, φαίνεται πως δεν βελτιώθηκε.

Πληροφορίες από το περιβάλλον της οικογένειας αναφέρουν πως τόσο οι αδερφές όσο και οι γονείς του καλλιτέχνη θα ήθελαν να έρθουν σε επαφή μαζί του, αλλά ακόμα δεν έχουν κάνει την οποιαδήποτε κίνηση, προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αισιοδοξεί ότι πολύ σύντομα θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και την ερχόμενη εβδομάδα θα εμφανιστεί κανονικά μπροστά στους θαυμαστές του. Και σε αυτή την περιπέτεια, δέχεται εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης από άτομα που τον αγαπούν και τον στηρίζουν διαχρονικά.