Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι επόμενο επαγγελματικό βήμα του τραγουδιστή

Στην πιο δημιουργική του φάση φαίνεται πως βρίσκεται ο Γιώργος Μαζωνάκης, έπειτα από την ακούσια νοσηλεία του στην ψυχιατρική δομή του Δρομοκαϊτείου.

Έτσι, πέραν της συμμετοχής στο επιτυχημένο μουσικό τάλεντ σόου “The Voice” του ΣΚΑΪ, ο λαϊκός ερμηνευτής προετοιμάζει με προσοχή τόσο τις live μουσικές του εμφανίσεις, όσο και το νέο δισκογραφικό του εγχείρημα.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, λοιπόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα βρίσκεται πολύ σύντομα και πάλι σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας ενώ όπως είδαμε στον αέρα του “Weekend Live” το μεσημέρι της Κυριακής στον ΣΚΑΪ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Αλέξη Μίχα, είναι έτοιμο και το νέο του τραγούδι.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης αναμένεται να μας παρουσιάσει ακόμα ένα κομμάτι σε συνεργασία με τον Γιώργο Σαμπάνη. Οι δυο καλλιτέχνες έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν και τώρα, μες στην εβδομάδα που μας πέρασε, ηχογράφησαν νέο τραγούδι.

“Τσιφτετέλι, πολύ dance, πολύ ανεβαστικό σε στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια. Έχει χρόνια να πει τσιφτετέλι ο Γιώργος Μαζωνάκης” υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος στον αέρα της μεσημεριανής εκπομπής του Δημήτρη Πανόπουλου και της Μάρτζυς Λαζάρου στον αέρα του ΣΚΑΪ.

