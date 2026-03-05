Γιώργος Λιάνης: Υπήρξα γαλαντόμος σύντροφος αλλά κάκιστος σύζυγος, εξαιρετικός παππούς και πανάθλιος πατέρας

Ο Γιώργος Λιάνης ήταν καλεσμένος στο Πρωινό την Πέμπτη και ο Γιώργος Λιάγκας τον ρώτησε μεταξύ άλλων για τις γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του, αλλά και για τη σχέση που έχει με τα παιδιά του.

«Δεν έχουν πονέσει οι γυναίκες που ήταν μαζί μου, γιατί φρόντιζα να μην πονέσουν. Δεύτερον, δεν εγκατέλειπα τόσο εύκολα τις σχέσεις μου. Τρίτον, αναδείκνυα τη σχέση που είχαμε με μία γυναίκα. Και τέταρτον, δεν ήμουν κανένας κατακτητής, ένας δημοσιογράφος ήμουνα. Έψαχνα να βρω και όλοι μου λέγανε «γιατί είσαι καλλιτέχνης», «γιατί είσαι τραγουδιστής». Μα το βράδυ που τελειώναμε εμείς τη δουλειά, έξω κυκλοφορούσανε μόνο τραγουδίστριες, καλλιτέχνιδες…

Απλώς ο δημοσιογράφος είναι ευλογημένος γιατί του είναι εύκολο να συναντήσει πάρα πολλά πρόσωπα. Ζει πολλές ζωές. Τις έκανα να αισθάνονται μοναδικές. Αυτό είναι το μυστικό. Πρέπει η κάθε γυναίκα που έχεις, να αισθάνεται ότι είναι μοναδική», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάνης και συνέχισε:

«Υπήρξα γαλαντόμος σύντροφος, αλλά κάκιστος σύζυγος. Με παγίδευε η δουλειά που κάνουμε. Ήμουνα αφιερωμένος, άρα ελεύθερος, άρα τα φτερουγίσματά μου ήτανε… χωρίς φωλιά. Προφανώς δεν ήμουν πιστός. Δεν είναι ανάγκη να το λέμε, μπορούμε να το εννοούμε. Άρα δεν υπάρχει αυτό το «για πάντα» που λέμε βρε Γιώργο; Τώρα εσύ έχεις και την εμπειρία των χρόνων πια».

Για τη σχέση του με τα παιδιά και τα εγγόνια του, ο Γιώργος Λιάνης ανέφερε: «Έχω κάνει τρεις γάμους. Δύο παιδιά και πέντε εγγόνια. Είμαι εξαιρετικός παππούς και πανάθλιος πατέρας. Το αποκατέστησαν τα παιδιά μου. Μπήκανε σε τόσο… ψυχική ευρυχωρία που έχουνε μέσα τους, ώστε με έκαναν να νιώσω… μου πρόσφεραν ένα μεγάλο άλλοθι. Ότι με καμαρώνανε σ’ αυτό που κάνω. Ότι με θαυμάζανε γιατί οι άλλοι άνθρωποι μ’ αγαπάνε. Ιδιαίτερα η κόρη μου, που είναι και πιο μεγάλη απ’ το γιο μου… το ‘κανε με σχολαστικό και μαγικό τρόπο αυτό».