MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάνης: Υπήρξα γαλαντόμος σύντροφος αλλά κάκιστος σύζυγος, εξαιρετικός παππούς και πανάθλιος πατέρας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Γιώργος Λιάνης ήταν καλεσμένος στο Πρωινό την Πέμπτη και ο Γιώργος Λιάγκας τον ρώτησε μεταξύ άλλων για τις γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του, αλλά και για τη σχέση που έχει με τα παιδιά του.

«Δεν έχουν πονέσει οι γυναίκες που ήταν μαζί μου, γιατί φρόντιζα να μην πονέσουν. Δεύτερον, δεν εγκατέλειπα τόσο εύκολα τις σχέσεις μου. Τρίτον, αναδείκνυα τη σχέση που είχαμε με μία γυναίκα. Και τέταρτον, δεν ήμουν κανένας κατακτητής, ένας δημοσιογράφος ήμουνα. Έψαχνα να βρω και όλοι μου λέγανε «γιατί είσαι καλλιτέχνης», «γιατί είσαι τραγουδιστής». Μα το βράδυ που τελειώναμε εμείς τη δουλειά, έξω κυκλοφορούσανε μόνο τραγουδίστριες, καλλιτέχνιδες…

Απλώς ο δημοσιογράφος είναι ευλογημένος γιατί του είναι εύκολο να συναντήσει πάρα πολλά πρόσωπα. Ζει πολλές ζωές. Τις έκανα να αισθάνονται μοναδικές. Αυτό είναι το μυστικό. Πρέπει η κάθε γυναίκα που έχεις, να αισθάνεται ότι είναι μοναδική», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάνης και συνέχισε:

«Υπήρξα γαλαντόμος σύντροφος, αλλά κάκιστος σύζυγος. Με παγίδευε η δουλειά που κάνουμε. Ήμουνα αφιερωμένος, άρα ελεύθερος, άρα τα φτερουγίσματά μου ήτανε… χωρίς φωλιά. Προφανώς δεν ήμουν πιστός. Δεν είναι ανάγκη να το λέμε, μπορούμε να το εννοούμε. Άρα δεν υπάρχει αυτό το «για πάντα» που λέμε βρε Γιώργο; Τώρα εσύ έχεις και την εμπειρία των χρόνων πια».

Για τη σχέση του με τα παιδιά και τα εγγόνια του, ο Γιώργος Λιάνης ανέφερε: «Έχω κάνει τρεις γάμους. Δύο παιδιά και πέντε εγγόνια. Είμαι εξαιρετικός παππούς και πανάθλιος πατέρας. Το αποκατέστησαν τα παιδιά μου. Μπήκανε σε τόσο… ψυχική ευρυχωρία που έχουνε μέσα τους, ώστε με έκαναν να νιώσω… μου πρόσφεραν ένα μεγάλο άλλοθι. Ότι με καμαρώνανε σ’ αυτό που κάνω. Ότι με θαυμάζανε γιατί οι άλλοι άνθρωποι μ’ αγαπάνε. Ιδιαίτερα η κόρη μου, που είναι και πιο μεγάλη απ’ το γιο μου… το ‘κανε με σχολαστικό και μαγικό τρόπο αυτό».

Γιώργος Λιάνης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Προβλήματα υδροδότησης αύριο για τρεις ώρες σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

ΔΕΘ 5 ώρες πριν

Επιστολή της Οργανωτικής Επιτροπής για δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ στον δήμο Θεσσαλονίκης – “Να αρθεί η παρανομία”

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Η Ιταλία σχεδιάζει να στείλει στρατιωτική βοήθεια στα κράτη του Κόλπου μετά τις ιρανικές επιθέσεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Aegean: Νέες ακυρώσεις πτήσεων λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή – Από και προς ποιες περιοχές

ΔΙΕΘΝΗ 30 λεπτά πριν

Χτυπήθηκαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Θα συνεδριάσει η ρωσική κυβέρνηση για την διακοπή εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη