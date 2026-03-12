Γιώργος Λιάγκας: Υπάρχει μια φήμη για διαζύγιο σοκ για γνωστό ζευγάρι

Μια φημολογία ότι έχει χωρίσει πασίγνωστο ζευγάρι μετέφερε ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα της εκπομπής του, το πρωί της Πέμπτης. Όπως είπε, αν ισχύουν τα δημοσιεύματα, θα είναι διαζύγιο – σοκ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας είπε τα εξής:

«Υπάρχει μία φήμη, που κάποια site την έχουν ανεβάσει, ότι -δεν θέλω να το φωτογραφίσω, γιατί είναι μοναδική ιστορία- ένα από τα πιο δυνατά ονόματα που γνωρίζουμε στην Ελλάδα, δεν θέλω να πω τι δουλειά κάνει, αλλά δημοφιλέστατο όνομα, δηλαδή είναι πολύ γνωστό, γυναίκα, ότι κυκλοφορεί μια φήμη τις τελευταίες ώρες ότι έχει χωρίσει. Παντρεμένη είναι η γυναίκα. Ότι έχει χωρίσει. Και μιλάνε κάποιοι μάλιστα σε site ότι είναι ο χωρισμός της εικοσαετίας.

Εγώ το ζευγάρι αυτό πριν από δυο-τρεις μήνες το είχα δει μαζί να τρώει και να ‘ναι τόσο αγαπημένο που δεν ξέρω… τι να σας πω. Ε, τώρα αν χώρισαν και ισχύει, δεν το γνωρίζω, αλλά μπορώ να κάνουμε και ρεπορτάζ να δούμε τι γίνεται. Πάντως υπάρχει μια έντονη φημολογία, μπορεί να ‘ναι «ράδιο αρβύλα». Όντως αν έχουν χωρίσει είναι σοκ. Και εγώ σας λέω τους είδα πριν τρεις μήνες, τρώγαμε και μιλήσαμε μάλιστα με τη γυναίκα και με τον άνθρωπο.

Αν ισχύει είναι ο χωρισμός της εικοσαετίας και της εκατονταετίας μη πω εγώ. Είναι βόμβα, ένα ζευγάρι μιλάμε έσταζε μέλι όταν κοίταζε ο ένας τον άλλον. Και ελπίζω να ‘ναι ακόμα έτσι τα πράγματα. Τώρα αν έχει συμβεί κάτι και έχουν χωρίσει…

Θα κάνουμε και το δικό μας ρεπορτάζ να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει».