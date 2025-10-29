MENOY

LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Θα μπορούσα να έχω πάρει Ι5 νόμιμα, δεν το έχω πει ποτέ αυτό

THESTIVAL TEAM

Ο Γιώργος Λιάγκας σήμερα, με αφορμή τον Γιάννη, τον τυφλό μαθητή από το Αγρίνιο που κράτησε την ελληνική σημαία στην παρέλαση, προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση.

«Θέλω να πω κάτι για μένα, που δεν το έχει πει ποτέ. Εγώ γεννήθηκα με μια πολύ έντονη σκολίωση στη σπονδυλική μου στήλη, είναι τελείως στραβή η σπονδυλική μου στήλη και θα μπορούσα στον στρατό να πάρω Ι5. Νόμιμα θα μπορούσα να πάρω, όχι γιαλαντζί!», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε στη συνέχεια: «Είναι τέτοια η πλάτη μου που δεν μπορώ καθόλου να κάτσω όρθιος. Αν κάτσω παραπάνω από 2-3 λεπτά όρθιος, σφαδάζω στους πόνους, έχω τεράστιο πρόβλημα. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ για περπάτημα, δεν μπορώ να περπατήσω.

Δεν το είπα ποτέ τότε, μόνο και μόνο για να μπορώ να παρελάσω. Το είχα όνειρο από μικρό παιδί, να παρελάσω ως φαντάρος και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Όχι μόνο δεν πήρα Ι5, υπηρέτησα κανονικά και ως έφεδρος λοχίας».

