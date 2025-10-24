MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Ο Άδωνις Γεωργιάδης το παράκανε με το μαλλί που έβαλε

|
THESTIVAL TEAM

Ο Γιώργος Λιάγκας έκανε ένα ιδιαίτερο σχόλιο πριν την προβολή δηλώσεων που έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Πρωινό.

Στο επίκεντρο του σχολιασμού βρέθηκαν η καρέκλα που έχει επιλέξει ο Άδωνις Γεωργιάδης στο υπουργείο, αλλά και η εμφύτευση μαλλιών που έκανε πριν από λίγο καιρό.

«Μου αρέσει ο Άδωνις Γεωργιάδης για δύο πράγματα στο πλάνο αυτό. Πρώτον, γιατί η καρέκλα στο υπουργείο Υγείας είναι καρέκλα gamer και δεύτερον, γιατί πέτυχε τόσο πολύ η εμφύτευση που δεν μπορώ να τον συνηθίσω έτσι», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Άδωνι το παραέκανες ρε παιδί μου, πολύ θάμνος, πολύ μαλλί έβαλε τώρα», πρόσθεσε.

Άδωνις Γεωργιάδης Γιώργος Λιάγκας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Κορωπί: Ο 4χρονος γιος αποκάλυψε τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης μητέρας του – “Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά”

ΕΘΝΙΚΑ 16 ώρες πριν

Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν η 26η και η 28η Οκτωβρίου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΧΑΛΑΡΑ 12 ώρες πριν

Τι σημαίνει το να ελέγχεις πάντα το κινητό πριν κοιμηθείς, σύμφωνα με την Ψυχολογία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Κως: Πατέρας ανήλικης κατήγγειλε 13χρονο για εκδικητική πορνογραφία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου για τον αγώνα με τη Λιλ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Έλ. Ράπτη: Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από στερεότυπα, φόβο και σιωπή