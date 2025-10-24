Γιώργος Λιάγκας: Ο Άδωνις Γεωργιάδης το παράκανε με το μαλλί που έβαλε

Ο Γιώργος Λιάγκας έκανε ένα ιδιαίτερο σχόλιο πριν την προβολή δηλώσεων που έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Πρωινό.

Στο επίκεντρο του σχολιασμού βρέθηκαν η καρέκλα που έχει επιλέξει ο Άδωνις Γεωργιάδης στο υπουργείο, αλλά και η εμφύτευση μαλλιών που έκανε πριν από λίγο καιρό.

«Μου αρέσει ο Άδωνις Γεωργιάδης για δύο πράγματα στο πλάνο αυτό. Πρώτον, γιατί η καρέκλα στο υπουργείο Υγείας είναι καρέκλα gamer και δεύτερον, γιατί πέτυχε τόσο πολύ η εμφύτευση που δεν μπορώ να τον συνηθίσω έτσι», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Άδωνι το παραέκανες ρε παιδί μου, πολύ θάμνος, πολύ μαλλί έβαλε τώρα», πρόσθεσε.