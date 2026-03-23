Γιώργος Λιάγκας: Και εγώ κάποια στιγμή ήθελα να κρύβομαι, αλλά από τη στιγμή που με έπιασαν σταμάτησα να κρύβομαι

Με αφορμή δηλώσεις που έκανε η Ρία Ελληνίδου απαντώντας και για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο σχόλιο.

Αναφερόμενος στην επιλογή της τραγουδίστριας και του μοντέλου να μην μιλούν δημόσια για τη σχέση τους, και σχολιάζοντας την αντίδραση της όταν ρωτήθηκε για τη φωτογραφία της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου στο Instagram, ο Γιώργος Λιάγκας είπε τα εξής:

«Γλυκύτατοι και οι δύο αλλά εντάξει κάπου είναι και αστείο αυτό. Και εγώ κάποια στιγμή ήθελα να κρύβομαι, αλλά από τη στιγμή που με έπιασαν σταμάτησα να κρύβομαι. Αναγκαστικά το λες. Το να λες όλα αυτά, να λες “δεν ήμουν εκεί” και τέτοια, είναι κουτό. Δεν είναι χαριτωμένο. Όλο αυτό δεν ήθελαν να βγει και ήταν δεκτό. Τελικά όμως, βγήκε, οπότε δεν καταλαβαίνω. Τους φαίνεται όλο αυτό λογικό που κάνουν; Είναι πιο έντιμο να πουν ότι δεν θέλουν να μιλούν για αυτό. Εκεί το βουλώνει ο κάθε δημοσιογράφος».

