MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Η Cinderella είναι φθηνή στην τηλεόραση γιατί είναι ακριβή στο διαδίκτυο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή δηλώσεις της Cinderella, η κουβέντα στο Πρωινό στράφηκε γύρω από τις διαδικτυακές και τηλεοπτικές εκπομπές που κάνουν το τελευταίο διάστημα διάφοροι influencers. Ο Γιώργος Λιάγκας εξήγησε γιατί είναι χαμηλό το κόστος, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Ξέρεις όμως τι γίνεται; Να σου πω την αλήθεια. Η Cinderella είναι φθηνή στην τηλεόραση γιατί είναι ακριβή στο διαδίκτυο. Γιατί η Cinderella χέσ… να πάρει λεφτά από την τηλεόραση. Δεν είναι η βασική της δουλειά. Θα κάνει τηλεόραση και τα λεφτά θα τα βγάλει από το διαδίκτυο».

«Εγώ ο καναλάρχης προτιμώ να έχω την Cinderella που θα μου γεμίσει χρόνο φθηνά κι εκείνη δεν θα μου ζητήσει πολλά λεφτά γιατί θα τα κερδίζει από το διαδίκτυο. Θα πάμε σε φθηνή τηλεόραση με τα παιδιά αυτά που θα είναι αναλώσιμα. Κάποια θα μείνουνε. Κάποια θα είναι αναλώσιμα», τόνισε ο Γιώργος Λιάγκας.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

