Γιώργος Λιάγκας για Ζωή Κωνσταντοπούλου: “Κι άλλοι ερωτεύτηκαν, αλλά δεν έκαναν έτσι”

Τον καβγά του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή σχολίασαν στο Πρωινό του ΑΝΤ1, το πρωί της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου. Ο Γιώργος Λιάγκας προχώρησε σε μία αιχμηρή τοποθέτηση κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, τονίζοντας πως «κι άλλοι ερωτεύτηκαν αλλά δεν έκαναν έτσι».

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε αρχικά: «Κυρία Κωνσταντοπούλου μου, κι άλλοι ερωτεύτηκαν, αλλά δεν κάνουν έτσι. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ότι προφανώς είναι τιμητικό για έναν άνδρα που έχετε ερωτευθεί να τον βλέπετε ότι είναι ο Δίας, ο Ερμής του Πραξιτέλους… Προφανώς θεωρείτε τον Καραναστάση τον σημαντικότερο άνδρα στον κόσμο.

Τον ειρωνεύτηκε ο Γεωργιάδης, που είπε ότι θα έβγαινε επειδή είναι δημοφιλής καλλιτέχνης. Δεν τον ήξερε η μάνα του, εγώ δεν τον ήξερα. Δεν λέω ότι είναι κακός καλλιτέχνης, μπορεί ο άνθρωπος να είναι εξαιρετικός, αλλά εγώ δεν τον ήξερα. Δημοφιλία δεν είχε, δεν τον ήξερε ο κόσμος, εγώ τον έμαθα ως σύντροφο της Ζωής που τον έβαλε στη Βουλή», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε στη συνέχεια: «Κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι ο κόσμος ψήφισε με σταυρό και δεν βγήκε το κόμμα, αλλά ο κόσμος μίλησε για το ποιους θα ήθελε να μπουν στη Βουλή, δεν σας δίνει το δικαίωμα ηθικά να γράψετε στα παλαιότερα των υποδημάτων σας τη βούληση του κόσμου… Αυτή είναι η αριστερά; Αυτή είναι η δημοκρατία της αριστεράς που επικαλείστε;».

Κλείνοντας, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε: «Δεν είστε εσείς οι αριστεροί που κλάψατε περισσότερο για τα Τέμπη. Κι έχω πάρα πολλές αμφιβολίες για το αν τα δικά σας δάκρυα ήταν ειλικρινή ή κροκοδείλια ή δάκρυα εκμετάλλευσης μιας κατάστασης κι όχι ουσιαστικά για γονείς που σκότωσαν τα παιδιά τους και που θέλουν δικαίωση».