MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Ζωή Κωνσταντοπούλου: “Κι άλλοι ερωτεύτηκαν, αλλά δεν έκαναν έτσι”

|
THESTIVAL TEAM

Τον καβγά του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή σχολίασαν στο Πρωινό του ΑΝΤ1, το πρωί της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου. Ο Γιώργος Λιάγκας προχώρησε σε μία αιχμηρή τοποθέτηση κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, τονίζοντας πως «κι άλλοι ερωτεύτηκαν αλλά δεν έκαναν έτσι».

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε αρχικά: «Κυρία Κωνσταντοπούλου μου, κι άλλοι ερωτεύτηκαν, αλλά δεν κάνουν έτσι. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ότι προφανώς είναι τιμητικό για έναν άνδρα που έχετε ερωτευθεί να τον βλέπετε ότι είναι ο Δίας, ο Ερμής του Πραξιτέλους… Προφανώς θεωρείτε τον Καραναστάση τον σημαντικότερο άνδρα στον κόσμο.

Τον ειρωνεύτηκε ο Γεωργιάδης, που είπε ότι θα έβγαινε επειδή είναι δημοφιλής καλλιτέχνης. Δεν τον ήξερε η μάνα του, εγώ δεν τον ήξερα. Δεν λέω ότι είναι κακός καλλιτέχνης, μπορεί ο άνθρωπος να είναι εξαιρετικός, αλλά εγώ δεν τον ήξερα. Δημοφιλία δεν είχε, δεν τον ήξερε ο κόσμος, εγώ τον έμαθα ως σύντροφο της Ζωής που τον έβαλε στη Βουλή», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε στη συνέχεια: «Κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι ο κόσμος ψήφισε με σταυρό και δεν βγήκε το κόμμα, αλλά ο κόσμος μίλησε για το ποιους θα ήθελε να μπουν στη Βουλή, δεν σας δίνει το δικαίωμα ηθικά να γράψετε στα παλαιότερα των υποδημάτων σας τη βούληση του κόσμου… Αυτή είναι η αριστερά; Αυτή είναι η δημοκρατία της αριστεράς που επικαλείστε;».

Κλείνοντας, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε: «Δεν είστε εσείς οι αριστεροί που κλάψατε περισσότερο για τα Τέμπη. Κι έχω πάρα πολλές αμφιβολίες για το αν τα δικά σας δάκρυα ήταν ειλικρινή ή κροκοδείλια ή δάκρυα εκμετάλλευσης μιας κατάστασης κι όχι ουσιαστικά για γονείς που σκότωσαν τα παιδιά τους και που θέλουν δικαίωση».

Γιώργος Λιάγκας Ζωή Κωνσταντοπούλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 λεπτά πριν

Νικόλας Μαλακοδήμος: Είχαμε τάμα αν πάει καλά η La Vie En Rose να κάνουμε ένα νοσοκομείο για ογκολογικούς ασθενείς

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Διακοπή κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Βίλνιους – Αεροσκάφος εξετράπη της πορείας του σε διάδρομο τροχοδρόμησης

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Ζέτα Δούκα: Τα κατάφερα καλά μέχρι στιγμής, έγραψε στο Instagram για τα 52α γενέθλιά της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Σαλαμίνα: Τα κοσμήματα από ελεφαντόδοντο, το σπασμένο βάζο με τα 8.000 ευρώ και το μίσος για την πεθερά που οδήγησαν στη δολοφονία

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Συναγερμός από την Κίνα: Απαγορεύει τα ταξίδια στην Ιαπωνία λόγω επιθέσεων σε πολίτες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Η σπαρακτική μαντινάδα του πατέρα του 19χρονου στρατιώτη που σκοτώθηκε στη Ρόδο