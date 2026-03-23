Γιώργος Λιάγκας για Λάμπρο Κωνσταντάρα και Έλενα Παπαρίζου: Όταν η ίδια βγάζει ανακοίνωση, κάνεις ένα βήμα πίσω

Με αφορμή το ρεπορτάζ του Λάμπρου Κωνσταντάρα για τη νοσηλεία της Έλενας Παπαρίζου και την ανάρτηση της τραγουδίστριας που ακολούθησε, ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να τοποθετηθεί επί του θέματος στο Πρωινό.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε αρχικά: «Βγήκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και είπε ότι πήγε στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου. Βγαίνει η Έλενα και βγάζει μια ανακοίνωση και λέει: ναι, πέρασα μια περιπέτεια με την υγεία μου, αλλά δεν νοσηλεύτηκα. Και ξαναβγαίνει ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και λέει: όχι, τη διαψεύδω, νοσηλεύτηκε. Περαστικά λέει, αλλά ναι, το ρεπορτάζ, επιμένω στο ρεπορτάζ.

Επειδή είναι λίγο λεπτά τα θέματα, εγώ τον Λάμπρο τον εκτιμώ και είναι και φίλος μου. Εγώ να δεχθώ ότι το ρεπορτάζ του Λάμπρου είναι αλήθεια και ότι όντως η κοπέλα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Όταν η ίδια βγάζει μια ανακοίνωση και λέει «δεν νοσηλεύομαι»… εκεί κάνεις κ’ ένα βήμα πίσω. Εγώ δεν λέω ότι λέει ψέματα ο Λάμπρος. Προσέξτε. Όμως όταν η ίδια δεν θέλει να μάθει ο κόσμος ότι νοσηλεύεται και το διαψεύδει, δεν μπορεί να βγαίνεις και να πεις ότι η ίδια που λέει «δεν νοσηλεύομαι» λέει ψέματα».

«Ναι, αλλά κάτσε τώρα, και ο άλλος να μην υπερασπιστεί το ρεπορτάζ του;», αναρωτήθηκε ο Πάνος Κατσαρίδης και ο Γιώργος Λιάγκας συνέχισε λέγοντας:

«Εγώ δεν λέω ψεύτης ο Λάμπρος, προσέξτε με. Λέω ότι ακόμα και να ισχύει στο βαθμό που η ίδια λέει «παιδιά δεν νοσηλεύτηκα», οφείλεις να σεβαστείς τον άνθρωπο. Τελειώνει η ιστορία εκεί».

Στην υγεία υπάρχουν γονείς, συγγενείς… που άλλο είναι «μαμά, μπαμπά αρρώστησα και είμαι σπίτι»… κι άλλο να ακούει απ’ το κανάλι ότι «μπαμπά είμαι πάλι στο νοσοκομείο». Κατάλαβες; Άρα όταν η ίδια λέει «δεν είμαι στο νοσοκομείο» ακόμα και να ‘ναι… σέβεσαι την ίδια που λέει «δεν είμαι στο νοσοκομείο»…».