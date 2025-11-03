Γιώργος Λιάγκας για Κίλι Σφακιανάκη: Πέθανε στο σπίτι, την πήγαν στο νοσοκομείο άπνοη και άσφυγμη

Σε ηλικία 62 ετών έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής (2 Νοεμβρίου) η Κίλι Σφακιανάκη, σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη επί τρεις δεκαετίες. Η αγαπημένη του τραγουδιστή έδωσε για καιρό μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας, όμως τελικά δεν κατάφερε να την κερδίσει, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στο σπίτι τους στη Βάρκιζα.

Τις τελευταίες ώρες βρισκόταν υπό τη φροντίδα αποκλειστικής νοσοκόμας και της κόρης της, ενώ –σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή “Πρωινό”– η Κίλι έπασχε από τη νόσο του Πάρκινσον και κινούνταν με αναπηρικό αμαξίδιο.

Λίγο μετά τις 20:30 η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο. Παρά την άμεση μεταφορά της στο Ασκληπιείο Βούλας και τις επίμονες προσπάθειες ανάνηψης που διήρκεσαν περίπου 40 λεπτά, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

«Στο σπίτι τους είχαν φτιάξει τελευταία ένα μικρό “νοσοκομείο” με ειδικό προσωπικό που τη φρόντιζε. Η γυναίκα πέθανε στο σπίτι, ο Νότης δεν ήταν εκεί εκείνη την ώρα. Ο γιος ήταν στην Κω για δουλειές, έρχεται εσπευσμένα σήμερα στην Αθήνα. Στο σπίτι ήταν η κόρη και η νοσοκόμα», περιέγραψε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Δευτέρας (3/11).

«Με το που κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά, ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ και την πήγαν στο Ασκληπειό Βούλας στις 9 το βράδυ άπνοη και άσφυγμη. Το πρωτόκολλο στα δημόσια νοσοκομεία είναι να γίνεται ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά, όταν ο θάνατος σημειώνεται εκτός νοσοκομείου. Δεν έδωσε κάποιο δείγμα η γυναίκα ότι μπορεί να επανέλθει στη ζωή», συμπλήρωσε στο ρεπορτάζ του ο παρουσιαστής.