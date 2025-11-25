Γιώργος Λιάγκας για Δημήτρη Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου: Θεωρώ ότι είμαστε ένα βήμα πριν την αποκάλυψη της σχέσης

Το πέρασμα της Ρίας Ελληνίδου από τα εγκαίνια του καταστήματος του Δημήτρη Αλεξάνδρου το βράδυ της Δευτέρας αποτέλεσε αντικείμενο σχολιασμού στο «Πρωινό». Ο Γιώργος Λιάγκας έκανε λόγο για ένα είδος «κρυφτού» ανάμεσα στο μοντέλο και την τραγουδίστρια, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Εγώ θεωρώ ότι είμαστε ένα βήμα πριν την αποκάλυψη. Κάνουν βλακεία που από εδώ και πέρα ο κόσμος το έχει τούμπανο κι αυτοί κρυφό καμάρι. Ας μη το δημοσιοποιήσουν ποτέ, αλλά να είναι κανονικά μαζί, να ζουν μια φυσιολογική ζωή μαζί. Αυτό το κρυφτούλι… Δεν είναι ωραίο! Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι επικοινωνιακό.

Από τη στιγμή που οι άνθρωποι κάνουν παιδιά αλλάζουν και δεν πιστεύω ότι ο Αλεξάνδρου αυτή τη στιγμή σκέφτεται την επικοινωνιακή διαχείριση. Σκέφτεται το παιδί του. Από τη στιγμή, όμως, που υπάρχει στη ζωή του η κυρία Ελληνίδου, και το έχουμε καταλάβει όλοι πια ότι είναι ζευγάρι και ότι είναι καλά μαζί, δεν έχουν λόγο να κρύβονται. Έχεις μια κοπέλα σαν τα κρύα τα νερά, γιατί να την κρύψεις; Χωρίς να το επιβεβαιώσεις ποτέ, δεν υπάρχει λόγος να την κρύβεις. Για να απελευθερωθεί το λέω»

Στις ερωτήσεις που δέχτηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου για την προσωπική του ζωή, είπε τα εξής: «Από τη στιγμή που έχει έρθει και το παιδί μου στη ζωή και γενικότερα όλο αυτό το κομμάτι, θα ‘θελα να είμαι πάρα πολύ πιο προσεκτικός. Νομίζω ότι είμαι ένας από τους ανθρώπους που δεν πάω σε πράγματα που προκαλώ. Προσπαθώ να βρω την ισορροπία του να ζήσω και να ζήσουν οι άλλοι.

Με ενόχλησαν οι φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, γιατί δεν είναι παπαρατσικές φωτογραφίες. Είτε τις δίνει κάποιο μαγαζί, γιατί παίρνει κάποιο κομμάτι χρηματικό, είτε κάποιος άνθρωπος σηκώνει ένα κινητό και δίνει επίσης. Γιατί όταν έχει μπει αυτό στη ζωή μας και κάποιος σηκώνει το κινητό του με ένα βίντεο και το στέλνει σε κάποιο site που θα πάρει χρήματα, είτε από κάποιο μαγαζί για να κάνει τη διαφήμισή του. Αυτό ρε συ, ακούγεται κάπως, συγγνώμη που θα πω τη λέξη, ανήθικο.

Θέλεις να σου πω κάτι; Γιατί πρέπει να μπω σε αυτή τη διαδικασία; Δεν έχει να κάνει η προσωπική ζωή του καθενός με την ανακοίνωση του ότι θα πω σε εσάς. Έχει να έχει να κάνει το τι σκέφτομαι εγώ, τι αισθάνομαι εγώ και ο εκάστοτε άνθρωπος που είναι δίπλα μου. Θεωρώ ότι δεν πολύ βοηθάει το γεγονός όλων των πραγμάτων, των ανακοινώσεων ή γενικότερα να επιβεβαιώσεις, να διαψεύσεις κάποια πράγματα».