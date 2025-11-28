MENOY

Γιώργος Λάγιος: Η εκπομπή μας με την Ελίνα Παπίλα ήταν φιάσκο, τραυματίστηκα

Ο Γιώργος Λάγιος, καλεσμένος στο «Real View», μίλησε για την εμπειρία του στην εκπομπή με την Ελίνα Παπίλα. Ο γνωστός ψυχολόγος και σεξολόγος περιέγραψε στο πάνελ τη δύσκολη τηλεοπτική συνθήκη που, όπως είπε, τον «τραυμάτισε» επαγγελματικά και του στέρησε την ελευθερία έκφρασης.

«Η Ελίνα ήταν μια χαρά η συνεργασία. Η εκπομπή ήτανε φιάσκο. Εγώ και η Ελίνα είχαμε πολλά να δώσουμε, αλλά ήταν δικτατορία εκεί. Δεν έχεις να πεις τη γνώμη σου. Είναι αυτό: με 30 χρόνια στη δουλειά, το κατάλαβες; Αυτό θα κάνεις, αυτό που σου λέω. Καμία φορά δεν μπορούσαμε να πούμε αυτό που θέλουμε. Θυμάμαι που μου είπαν: “ο Ντάκος, η καλύτερη σαλάτα, σχολίασέ το”», σχολίασε ο Γιώργος Λάγιος.

Και πρόσθεσε: «Όταν χτίζω ένα brand τόσα χρόνια και είναι η πρώτη μου μόνιμη συνεργασία, εκείνη τη στιγμή με καις. Δεν ήρθε κανείς να μου ζητήσει συγγνώμη ούτε να μου ξαναχτίσει αυτό που έχασα. Εγώ τραυματίστηκα σε αυτή την εκπομπή. Από την πρώτη στιγμή είπα ότι αν δεν κάτσετε να ακούσετε τις ιδέες μας, δεν θα λειτουργήσει. Κάθε φορά που με παίρνουνε, ξαναθυμάμαι το τραύμα. Όταν κάποιος μου κάνει πρόταση, σκέφτομαι μόνο την ελευθερία μου».

Γιώργος Λάγιος

