Γιώργος Λάγιος: “Η απιστία πρέπει να είναι ποινικό αδίκημα γιατί μπορεί να καταλήξεις στο νοσοκομείο”

Στην άποψή του για τον έρωτα και την απιστία αναφέρθηκε ο Γιώργος Λάγιος στην εκπομπή «Το Πρωινό» ενώ σχολίασε και τις τέσσερις παρουσιάστριες της νέας εκπομπής του OPEN, Real View.

«Όποιος ερωτευτεί είναι άρρωστος. Είναι ψυχική διαταραχή. Τα συμπτώματα είναι κριτήρια ψυχικής διαταραχής, όταν είσαι ερωτευμένος. Το σεξ είναι το νούμερο 1, χωρίς το σεξ δεν πάμε πουθενά. Δεν υπάρχει σχέση να έχει μέσα πάθος και συναισθηματική φροντίδα χωρίς σεξ. Αν είμαστε συναισθηματικά κοντά, το σεξ είναι καλύτερο», είπε ο Γιώργος Λάγιος και συνέχισε:

«Δεν υπάρχουν σχέσεις χωρίς απιστία και ειδικά μικρο-απιστία που στέλνουν φωτιές στο ίνσταγκραμ ή σκεφτόμαστε κάποιον. Ξεκινάει από τον εγκέφαλο η απιστία και καταλήγει σε φυσική απιστία. Η απιστία κανονικά πρέπει να είναι ποινικό αδίκημα, όπως παλιά, γιατί ο άλλος μπορεί να καταλήξει στο νοσοκομείο, έχεις μετατραυματικό στρες, δεν μπορείς να εμπιστευτείς, έχεις ψυχοσωματικά, είναι σοβαρό, δεν είναι αστείο.

Καμία δεύτερη ευκαιρία. Ό,τι γίνεται μία φορά μπορεί να ξαναγίνει και γιατί να ζεις κάθε μέρα μέσα σε αυτό το άγχος ότι μπορεί να ξαναγίνει και να έχεις χάσει και τον χρόνο σου».

Όταν ρωτήθηκε για την τηλεοπτική συνύπαρξη των τεσσάρων γυναικών στο Real View, ο Γιώργος Λάγιος απάντησε: «Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, δύο άνθρωποι ομοφυλόφιλοι είναι το πιο εύκολο να συνυπάρξουν με τις λιγότερες διαφωνίες. Τέσσερις γυναίκες μαζί, το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε έντονες διαφωνίες, αλλά επειδή είναι ευγενέστατες, δεν θα ξεφύγουν τα πράγματα. Πρέπει να υπάρχει leader σε κάθε εκπομπή».