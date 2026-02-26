MENOY

LIFESTYLE

Γιώργος Κριθάρας: Ευτυχώς η κοινωνία προχωράει και δεν αντιμετωπίζουμε τους μπαμπάδες ως τα ιερά τοτέμ της οικογένειας

THESTIVAL TEAM

Με αφορμή τη σειρά “Τρομεροί γονείς” του Alpha, ο Γιώργος Κριθάρας παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής Happy Day και τη δημοσιογράφο Χριστιάννα Κοχλατζή όπως είδαμε το πρωινό της Πέμπτης.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο ηθοποιός μίλησε για την εξέλιξη της κοινωνίας ως προς την ισότητα των δυο φύλων μες στην οικογένεια αλλά και για τον τρόπο που επιθυμεί να διαχειρίζεται την υποκριτική.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Κριθάρας επισήμανε αρχικά πως “στη σειρά μου φαίνεται τρομερά ενδιαφέρον ότι ένας μπαμπάς κάθεται στο σπίτι ως ο άνθρωπος που προσέχει το σπίτι περισσότερο, ενώ έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε το αντίστροφο. Σε σχέση με την κοινωνία νομίζω πως αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ευτυχώς η κοινωνία προχωράει και δεν αντιμετωπίζουμε τους μπαμπάδες ως τα ιερά τοτέμ της οικογένειας, που δεν κάνουν δουλειές και φεύγουν για να φέρουν τα λεφτά στο σπίτι. Υπάρχει μια καλύτερη προσέγγιση σε σχέση με την ισότητα των δυο φύλων”.

‘Αντιμετωπίζω την δουλειά της υποκριτικής σαν ένα ομαδικό άθλημα. Κάποιος έχει έναν κεντρικό ρόλο κάποια στιγμή, κάποια άλλη μπορεί απλώς να υποστηρίζει. Το ευχαριστιέμαι”.

“Γενικά, επειδή στη δουλειά μας είναι περίεργα τα πράγματα. μέχρι να υπογράψω κάτι… δεν πιστεύω πολλά. Ανατρέπονται τα πράγματα. Οπότε, τη στιγμή που με πήραν τηλέφωνο για τη σειρά, κάπως ένιωσα μια ευχαρίστηση και μια ικανοποίηση ότι θα γίνει. Και φόβο, όμως, γιατί δεν το ‘χω ξανακάνει” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Γιώργος Κριθάρας στην κάμερα της πρωινής εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή στον Alpha.

Γιώργος Κριθάρας

