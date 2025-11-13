Γιώργος Κρικοριάν: H γνωριμία με τον σύντροφο της Δανάης Μπάρκα και η απάντηση για τα κουφέτα

Ο Γιώργος Κρικοριάν παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», μιλώντας μεταξύ άλλων για τη φετινή τηλεοπτική του παρουσία στην εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία». Ο δημοσιογράφος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα, δηλώνοντας: «Είμαι ικανοποιημένος από την εκπομπή. Τα νούμερα τα βλέπουμε στο τέλος».



Με αυτόν τον τρόπο, ο ίδιος έδειξε πως προτιμά να κρατά χαμηλούς τόνους και να επικεντρώνεται στη δουλειά, αποφεύγοντας να σχολιάσει επιδόσεις ή συγκρίσεις.



Ο δημοσιογράφος δε θα μπορούσε να μην αναφερθεί στη στενή του φίλη, Δανάη Μπάρκα, και τον νέο της σύντροφο, για τον οποίο έχει εκφραστεί πολλές φορές με αγάπη.

«Είναι πολύ ερωτευμένη», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας πως πριν από τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πιθανό γάμο, είχε βρεθεί στο σπίτι της, όπου γνώρισε και τον σύντροφό της.

«Πριν το δημοσίευμα ότι παντρεύεται ήμουν σπίτι της, όπου ήταν μαζί με τον σύντροφό της. Εξαιρετικό παιδί, αλλά δεν είπαν κάτι για γάμο. Θέλω να πιστεύω ότι αν υπήρχε κάτι για γάμο, θα το ήξερα. Αν ήμουν καλεσμένος, δεν θα στο έλεγα», πρόσθεσε χαμογελώντας.