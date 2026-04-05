Γιώργος Κωνσταντίνου: Η ζωή μου ήταν γεμάτη με λάθη, μακάρι να μπορούσα να τα φτιάξω

Μία συνέντευξη από καρδιάς έδωσε ο Γιώργος Κωνσταντίνου και μίλησε για την καριέρα του στην τέχνη της υποκριτικής αλλά και τα μεγάλα λάθη που έχει κάνει στη ζωή του, τα οποία εύχεται να μπορούσε να τα διορθώσει.

Ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Weekend Live» και τα όσα είπε με αφορμή την παράσταση «Εκείνος και εκείνος», που πρωταγωνιστεί, προβλήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (05/04).

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου τόνισε μεταξύ άλλων ότι στη ζωή του τού άρεσε πάντα η ελευθερία.

«Συνήθως οι καλλιτέχνες είναι μποέμ. Με την καλή έννοια, δεν μιλάμε για αλητεία που ζουν και τέτοια. Αυτή την ελευθερία πνεύματος, την ελευθερία κινήσεων, και αναγκαστικά ελευθερία επαγγέλματος. Πάντα ένιωθα πάρα πολύ ελεύθερος, μετά την Κατοχή βέβαια, μετά από όσα τραβήξαμε και πάντα στη ζωή μου ένιωθα, δε θέλω να δεσμευτώ, με την κακή έννοια σε καμιά περίπτωση», είπε αρχικά.

«Τη δέσμευση με τίποτα δεν την ήθελα. Το να είναι ένας άνθρωπος δίπλα σου, μια γυναίκα ή οποιοσδήποτε, ένας φίλος ιδίως, είναι θεάρεστο, αλλά να σε καταπιέζει, όχι», πρόσθεσε.

Παράλληλα ο Γιώργος Κωνσταντίνου παραδέχτηκε ότι το θεατρικό σανίδι ήταν πάντα η ζωή του.

«Το θέατρο και η σκηνή είναι η ζωή μου καθ’ ολοκληρίαν. Είμαι 65 χρόνια στο θέατρο. Το συναίσθημα πάνω στη σκηνή δεν έχει αλλάξει. Πάντα, έδινα ό,τι είχα και δεν είχα κάθε βράδυ. Από τότε που είχαμε δώδεκα θέατρα μόνο, στο θέατρο Τέχνης, και μέχρι τώρα που γεμίσαμε θέατρα. Μου έδινε ζωή πάντα. Πάντα, πάντα. Και άρρωστος και κουρασμένος και με πένθος έβγαινα στο θέατρο και ήταν “χαμόμηλο”. Φεύγαν όλα», παραδέχτηκε ο σπουδαίος 91χρονος ηθοποιός.

«Στην επαγγελματική μου ζωή τα κατάφερα περισσότερο. Η ζωή μου ήταν γεμάτη με πολλά λάθη. Μακάρι να μπορούσα να τα φτιάξω ξανά. Να ξαναγυρίσω πίσω. Όταν σου ζητάει κάποιος κάτι -και από ιδιοτέλεια δεν το δίνεις- δεν ξέρεις τι κακό κάνεις στον άλλον. Είχα ενδιαφέροντα στη ζωή μου, αλλά δεν μπορούσα να τα συγκρίνω με τη δουλειά. Δηλαδή, το μόνο πράγμα που δεν με απογοήτευσε ήταν το θέατρο», εξομολογήθηκε ακόμα ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

Επίσης, υπογράμμισε ότι δεν του άρεσε ποτέ να προβάλλει στα Μέσα την προσωπική του ζωή.

«Ήμουν πολύ αντίθετος στο να προβάλλω την ιδιωτική ζωή μου, γιατί να ανοίξω την κλειδαρότρυπα και να φέρω να δουν τη ζωή μου; Εγώ δεν βάζω το μάτι μου στην κλειδαρότρυπα να δω τη ζωή των άλλων», είπε.

Στην ερώτηση «Την αγάπη που δεν νιώσατε από τον πατέρα σας, τη δώσατε ωστόσο απλόχερα εσείς στα παιδιά σας;», απάντησε με αφοπλιστικό τρόπο, λέγοντας: «Καταρχήν τον αγαπώ οπωσδήποτε, αλλά πέραν αυτού, ακριβώς αυτό είναι για μένα το προσωπικό δεδομένο. Δεν συζητάω το τι κάνω στην οικογένειά μου, στο σπίτι μου, ή οπουδήποτε».

Τέλος, ο Γιώργος Κωνσταντίνου παραδέχτηκε ότι δεν έχει τηλεοπτικές προτάσεις, ενώ έκλεισε τη συνέντευξή του, λέγοντας: «Να μου ευχηθείτε να έχω τη δύναμη να συνεχίσω κι άλλους χρόνους και να ανεβάσω αυτά που έχω στο μυαλό μου, τα έργα. Θέλω χρόνο. Ζητάω χρόνο».

