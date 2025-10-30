Γιώργος Καπουτζίδης για τον ρόλο του Σπύρου στο “Παρά Πέντε”: Δεν είχα το θάρρος να γράψω τότε έναν ρόλο για ένα γκέι αγόρι

Με αφορμή το επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια του «Παρά Πέντε» ο Γιώργος Καπουτζίδης αναφέρθηκε στη σεξουαλικότητα του «Σπύρου», του ήρωα που υποδυόταν στη σειρά, τονίζοντας ότι τότε δεν είχε ακόμη το θάρρος να δημιουργήσει έναν ανοιχτά γκέι χαρακτήρα.

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος μίλησε για το νέο επεισόδιο του «Παρά Πέντε», το οποίο αναμένεται να προβληθεί την περίοδο των Χριστουγέννων, και εξήγησε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», πόσο έχει απελευθερωθεί τα τελευταία χρόνια ως προς την ένταξη στοιχείων και χαρακτήρων της LGBTQ+ κοινότητας στα έργα του.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν ο «Σπύρος» ήταν γκέι, ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν έδωσε σαφή απάντηση σχετικά με τη σεξουαλικότητα του χαρακτήρα. Όπως εξήγησε, τότε δεν ένιωθε έτοιμος να παρουσιάσει τον «Σπύρο» ως ομοφυλόφιλο, ενώ την ίδια στιγμή δεν θεωρούσε ότι μπορούσε να υποδυθεί έναν στρέιτ άντρα.

Όπως εξήγησε: «Ένιωθα ότι δεν θα μπορούσα να παίξω ένα στρέιτ αγόρι, νόμιζα ότι δεν θα το έκανα καλά, δεν θα μπορούσα να πείσω. Οπότε, δεν τον είδαμε ποτέ να έχει καμία ρομαντική συνάντηση. Το να είναι ένα γκέι αγόρι, δεν ήταν κάτι το οποίο είχα το θάρρος να γράψω τότε και γι’ αυτό ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε… Αυτό που έχουν οι “Σέρρες” είναι η ελευθερία ενός ανθρώπου, που μπορεί να γράψει πλέον πολύ ανοιχτά για την αγάπη και τον έρωτα».

Όσο για το επετειακό επεισόδιο του «Παρά Πέντε» ανέφερε ότι είναι σε φάση συγγραφής, προσθέτοντας στοιχεία από τα μηνύματα που έλαβε από το κοινό σχετικά με τη συνέχεια του σίριαλ 20 χρόνια μετά: «Θα κάνουμε ένα επετειακό “Παρά Πέντε” και θα παίξει πολύ κοντά στα Χριστούγεννα. Θα είναι ένα τρίωρο πρόγραμμα, το οποίο θα έχει αναμνήσεις, σκηνές, συζητήσεις, τις σκέψεις του κοινού, παραγγελίες του κοινού. Οι σκηνές που γράφω τώρα είναι οι σκηνές που μας ζήτησε ο κόσμος. Περισσότερο να το σκεφτείτε σαν ένα μεγάλο τηλεοπτικό σόου, στο οποίο μέσα θα υπάρχουν συνεντεύξεις, καινούργιες σκηνές, αναμνήσεις από παλιές σκηνές. Γράφω με βάση αυτό που ήθελε ο κόσμος».

