MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Γιώργος Κακοσαίος – Η συγκινητική αποκάλυψη για τη μητέρα του: “Είναι πάντα εκεί”

Φωτογραφία: Papadakispress/Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Γιώργος Κακοσαίος παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή Happy Day και στον Δημήτρη Σιδηρόπουλο, με αφορμή την πρεμιέρα του στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται.

Ο τραγουδιστής και συνθέτης μίλησε, μεταξύ άλλων, για την οικογενειακή τους παράδοση που τηρούν σε κάθε πρεμιέρα αλλά και σε κάθε φινάλε των εμφανίσεών του.

«Στις πρεμιέρες θέλω να είναι από κάτω οι δικοί μου άνθρωποι, έτσι είχαμε μάθει να κάνουμε και στον πατέρα μου τόσα χρόνια. Να πηγαίνουμε στις πρεμιέρες και στα φινάλε του. Έτσι τώρα έρχεται στην πρεμιέρα μου η οικογένειά μου μαζί με φίλους για να με στηρίζουν. Νιώθω ευλογημένος», είπε αρχικά ο Γιώργος Κακοσαίος.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Κακοσαίος αποκάλυψε: «Η μητέρα μου έρχεται, μου φτιάχνει το καμαρίνι, βλέπει τι χρειάζομαι, μου τα αγοράζει και τα φέρνει όλα. Όπως έκανε και στον πατέρα μου και στην αδελφή μου. Η μάνα είναι πάντα εκεί και στηρίζει με ό,τι δυνάμεις έχει».

Γιώργος Κακοσαίος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ναύπακτος: 23χρονη τραυματίστηκε σε εμποροπανήγυρη – Της έπεσε στο κεφάλι σίδερο από στέγαστρο

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Βραζιλία: Δεκαοκτώ ύποπτοι σκοτώθηκαν στη διάρκεια επιχείρησης των αρχών κατά των ναρκωτικών στο Ρίο ντε Τζανέιρο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 23 ώρες πριν

Χασμουριέστε το πρωί στο τιμόνι; Γιατί είναι προτιμότερο να αποφύγετε την οδήγηση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Απ. Τζιτζικώστας: Η Ελλάδα συνεχίζει να συμβάλλει καθοριστικά στην άμυνα και την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Κιλκίς: Συνελήφθη 46χρονος με πάνω από 1 κιλό ακατέργαστης κάνναβης – Δείτε φωτο

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ζελένσκι: Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν για τις λεπτομέρειες ενός σχεδίου εκεχειρίας