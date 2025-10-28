Γιώργος Κακοσαίος – Η συγκινητική αποκάλυψη για τη μητέρα του: “Είναι πάντα εκεί”

Ο Γιώργος Κακοσαίος παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή Happy Day και στον Δημήτρη Σιδηρόπουλο, με αφορμή την πρεμιέρα του στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται.

Ο τραγουδιστής και συνθέτης μίλησε, μεταξύ άλλων, για την οικογενειακή τους παράδοση που τηρούν σε κάθε πρεμιέρα αλλά και σε κάθε φινάλε των εμφανίσεών του.

«Στις πρεμιέρες θέλω να είναι από κάτω οι δικοί μου άνθρωποι, έτσι είχαμε μάθει να κάνουμε και στον πατέρα μου τόσα χρόνια. Να πηγαίνουμε στις πρεμιέρες και στα φινάλε του. Έτσι τώρα έρχεται στην πρεμιέρα μου η οικογένειά μου μαζί με φίλους για να με στηρίζουν. Νιώθω ευλογημένος», είπε αρχικά ο Γιώργος Κακοσαίος.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Κακοσαίος αποκάλυψε: «Η μητέρα μου έρχεται, μου φτιάχνει το καμαρίνι, βλέπει τι χρειάζομαι, μου τα αγοράζει και τα φέρνει όλα. Όπως έκανε και στον πατέρα μου και στην αδελφή μου. Η μάνα είναι πάντα εκεί και στηρίζει με ό,τι δυνάμεις έχει».