Γιώργος Γιαννόπουλος: Οι γυναίκες με έφτασαν εδώ, με πήγαν μπροστά

THESTIVAL TEAM

Την ευγνωμοσύνη του στις πρώην συντρόφους του εξέφρασε ο Γιώργος Γιαννόπουλος, τονίζοντας ότι μέσω εκείνων εξελίχθηκε.

Ο ηθοποιός εξήγησε σε συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη 12 Μαρτίου στο «Καλύτερα Αργά», ότι διατηρεί καλή επαφή με όλες τις γυναίκες, που είχε ερωτική σχέση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η πορεία του θα ήταν διαφορετική χωρίς την ύπαρξη του γυναικείου φύλου στη ζωή του.

Όπως είπε: «Διατηρώ με όλες τις πρώην μου τις καλύτερες σχέσεις. Μια φορά σε μια συνέντευξη είπα ότι είμαι ευτυχισμένος, γιατί τα κορίτσια με έφτασαν εδώ. Με ρώτησαν πόσα κορίτσια έχω γιατί νόμιζαν ότι έχω παιδιά. Οι γυναίκες με έφτασαν εδώ πέρα. Με πήγανε μπροστά. Είμαι ευτυχισμένος για αυτό που είμαι τώρα και για ό,τι έχω περάσει. Είμαι εδώ, αναπνέω και τα λέμε».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Γιαννόπουλος σχολίασε ότι αυτή την περίοδο δεν βρίσκεται σε κάποια σταθερή σχέση: «Οι σχέσεις δεν γίνονται κάθε μέρα, δεν υπάρχουν. Τώρα είμαι μπακούρι, μπορεί να υπάρξει ένα διάστημα για εμένα που είμαι μόνος. Πιστεύω ότι σε αυτή τη ζωή όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί θα ζευγαρώσουν».

Γιώργος Γιαννόπουλος

