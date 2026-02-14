Γιώργος Γιαννόπουλος: Ήμουν εγωιστής και δεν γούσταρα να δουλέψω μαζί της, θα έλεγαν… ο γκόμενος της Δήμητρας Παπαδοπούλου

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος βρέθηκε στην… αγκαλιά του Φάνη Λαμπρόπουλου, το βράδυ της Παρασκευής, όπως παρακολουθήσαμε στο νέο επεισόδιο της εκπομπής που ήρθε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Μέσα σε όλα, δε, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε με φειδώ στη σχέση που είχε πριν από πολλά χρόνια με τη συνάδελφο του, Δήμητρα Παπαδοπούλου εξηγώντας γιατί δεν ήθελε να δουλέψουν τότε μαζί.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Γιαννόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ήμουν γατόνι, έκανα υπομονή και έβλεπα πως χτίζετε ένας σταρ μέσα από τη σχέση αυτήν. Έλεγα “μια μέρα θα ‘ρθει”. Όταν η Δήμητρα (σ.σ. Παπαδοπούλου) έκανε σουξέ τότε με τους “Απαράδεκτους” στο MEGA, εγώ ήμουν δίπλα της. Εντάξει, ψιλοβοηθούσα στα γραψίματα αλλά δεν ήμουν απ’ αυτούς που… γιατί τότε άκουγα διάφορα”.

“Του τύπου “γιατί δεν πήρε εσένα η Δήμητρα;” ή “γιατί έβαλε τον άλλον;”. Κάτι μαλ…ιες δηλαδή. Εγώ όμως ήμουν της υπομονής και έβλεπα πως χτίζεται όλο αυτό το πράγμα. Την έχω ευχαριστήσει και δημόσια, το κάνω και άλλη μια φορά βέβαια”.

“Είμαι και εγωιστής, μωρέ, δεν γούσταρα να δουλέψω με την Δήμητρα. Θα έλεγαν “ο γκόμενος της Παπαδοπούλου”. Δηλαδή ο Λειβαδάς, ας πούμε, με είχε φωνάξει σε κάποια φάση και σαν υποχρέωση απέναντι στη Δήμητρα και είπα όχι. Όταν όμως μετά χωρίσαμε, με πήρε και του είπα… τώρα, θα ‘ρθω” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο Γιώργος Γιαννόπουλος στο εναλλακτικό late night του ΣΚΑΪ.