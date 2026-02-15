Γιώργος Γιαννόπουλος για “Σόι”: Το ότι το κανάλι αλλάζει τις μέρες, χαλάει την τηλεθέαση και μπερδεύει τον κόσμο

Στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και την Ελένη Μουστάκη παραχώρησε δηλώσεις ο Γιώργος Γιαννόπουλος. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για το Σόι, την τηλεθέαση κλπ…

«Στο Σόι έχουμε αγάπη για τη δουλειά, δεν έχουμε ανταγωνισμό μεταξύ μας», είπε αρχικά ο Γιώργος Γιαννόπουλος.

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος είπε στη συνέχεια: «Συζητάμε μεταξύ μας για τα νούμερα τηλεθέασης. Το κανάλι θεωρεί ότι έχει ένα σίριαλ που όπου και να το βάλει, πουλάει, όπου έχει τρύπα, το βάζει.

Προχθές μάς είπαν Πέμπτη και Παρασκευή, άλλες μέρες είναι Παρασκευή, δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Αυτό χαλάει την τηλεθέαση. Εμείς ξεκινήσαμε με 38άρια, 40άρια. Όταν δεν ξέρει ο κόσμος, μπερδεύεται. Αλλά αφού το κάναλι θέλει αυτό, εμείς δεν έχουμε θέμα».