Γιώργος Γιαννιάς: Σκοτωθήκαμε για το πρόγραμμα πριν γίνουμε κουμπάροι

Σε μια εξομολογητική συνέντευξή του, ο Γιώργος Γιαννιάς μίλησε ανοιχτά για τις προκλήσεις αλλά και τις όμορφες στιγμές που έχει ζήσει τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική του πορεία. Ο δημοφιλής τραγουδιστής αναφέρθηκε στα… παρασκήνια των συνεργασιών του, στις δυσκολίες που συχνά συνοδεύουν το πρόγραμμα και τη «μαρκίζα», αλλά και στο πώς η ειλικρίνεια και ο συμβιβασμός αποτελούν το κλειδί στις ανθρώπινες σχέσεις. Παράλληλα, αποκάλυψε πώς ξεκίνησε η γνωριμία του με τη μελλοντική σύζυγό του και μοιράστηκε τη νοσταλγία του για την εποχή των τηλεοπτικών εμφανίσεων στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη, που – όπως παραδέχτηκε – του λείπει ιδιαίτερα.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Γιαννιάς σημείωσε χαρακτηριστικά πως “για το πρόγραμμα και για το όνομα στη μαρκίζα έχουν υπάρξει κάποια μικρά προβληματάκια αλλά το σημαντικότερο είναι να γνωρίζει ο καθένας που βρίσκεται την κάθε στιγμή. Με τον κουμπάρο μου, τον Χρήστο Μενιδιάτη σκοτωθήκαμε για το πρόγραμμα πριν γίνουμε κουμπάροι, ποιος θα τραγουδάει δηλαδή πιο πολύ και στο τέλος καταλήξαμε να παρακαλάει ο ένας τον άλλον για το ποιος θα τραγουδάει πιο λίγο”.

Το μυστικό για μια επιτυχημένη σχέση είναι να λες αλήθεια, να έχεις υπομονή και να συμβιβάζεσαι εκεί που πρέπει. Με τη σύζυγο μου γνωριστήκαμε στο πλατό της Ελένης Μενεγάκη, που ήταν μοντέλο η Ελευθερία και γω πήγαινα αρκετά συχνά σαν καλεσμένος. Άρχισα λοιπόν τα δικά μου εκεί πέρα, μ’ άρεσε πολύ η κοπέλα, λογικά της άρεσα και γω και κάπως έτσι ξεκίνησε το ειδύλλιο”.

“Μου λείπει πάρα πολύ η Ελένη Μενεγάκη, γενικότερα. Έζησα πανέμορφες στιγμές με τις εκπομπές του τότε οι οποίες και είχαν έναν ρομαντισμό περισσότερο. Πήγαιναν ταξίδια, έκαναν ανοιχτές συναυλίες, στο πλατό ήμασταν με όλη την ορχήστρα και ήταν όλα πολύ όμορφα. Μου λείπουν αυτές οι εκπομπές” πρόσθεσε, επίσης, ο Γιώργος Γιαννιάς στην κάμερα της εκπομπής του ΣΚΑΪ.