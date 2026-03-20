Γιώργος Γιαννιάς: Με τον Μενιδιάτη σκοτωθήκαμε, σφαχτήκαμε στο μαγαζί

THESTIVAL TEAM

Συνέντευξη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου παραχώρησε το βράδυ της Πέμπτης (19/3) ο Γιώργος Γιαννιάς, μιλώντας για τη γνωριμία με τη σύζυγό του, Ελευθερία, και τη μακρόχρονη πορεία του στο τραγούδι.

«Ο πατέρας μου και η μάνα μου ασχολήθηκαν, τους άρεσε πώς τραγουδούσα. Ιδέα του μπαμπά μου ήταν να κάνουμε ένα CD με δεύτερες εκτελέσεις και να πάμε πόρτα-πόρτα στην Αθήνα. Το παλέψαμε πολύ, δεν μας πήραν πουθενά για 2-3 χρόνια. Μετά βρήκα έναν άλλο μουσικό που παρακάλεσε τον μάνατζερ του Αντύπα και ο Αντύπας κανόνισε και πήγα στη Minos», περιγράφει ο Γιώργος Γιαννιάς.

«Έχω χάσει τραγούδια, τρία-τέσσερα. Το πιο γνωστό είναι το “Ματώνω” της Πέγκυς Ζήνα. Μου το είχε στείλει ο Δάντης, μου είχε στείλει ένα χασάπικο και μια μπαλάντα και μου είπε η εταιρεία “είσαι ποπ”. Δεν το είπα, είπα το χασάπικο και έχασα το “Ματώνω”», αποκάλυψε αμέσως μετά ο τραγουδιστής και τόνισε:

«Πολλά από αυτά που έχω πει όμως τα έχουν χάσει άλλοι. Ξέρω την ιστορία του “Σ’ αγαπώ”, δεν το έβαλε ο Πλούταρχος στον δίσκο του και το “Δεν είσαι εδώ”».

«Με τον Χρήστο Μενιδιάτη “σκοτωθήκαμε”, είχαμε “σφαχτεί”. Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε μαζί, σκοτωθήκαμε για το ποιος θα τραγουδάει πιο πολύ, μετά γίναμε κουμπάροι, αχώριστοι φίλοι», παραδέχθηκε μεταξύ σοβαρού και αστείου ο Γιώργος Γιαννιάς.


Αναφορικά με τη γνωριμία με τη σύζυγό του, ο Γιώργος Γιαννιάς αφηγήθηκε: «Με τη σύζυγό μου γνωριστήκαμε στο πλατό της Ελένης. Η Ελευθερία ήταν μοντέλο στην Ελένη. Της είπα “έλα εδώ, εσύ έχεις ωραία δάχτυλα στα πόδια”. Της είπα “έλα στο Romeo”. Ήρθε καμαρίνι αλλά δεν έγινε τίποτα».

