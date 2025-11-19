MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Γιώργος Γεροντιδάκης: Οι άνθρωποι που κοιτάνε τη δουλειά τους, δεν κοιτάνε τέτοια πράγματα

|
THESTIVAL TEAM

Ο δημόσιος διάλογος για το θέατρο και τις πρακτικές ανέλιξης στον χώρο των ηθοποιών παραμένει έντονος. Ο Γιώργος Γεροντιδάκης πήρε ξεκάθαρη θέση, υπογραμμίζοντας ότι δηλώσεις του τύπου «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι» προσβάλλουν τον κλάδο και απαξιώνουν την προσπάθεια των επαγγελματιών του.

«Δεν με φλερτάρουν στα social media, έχω μεγαλώσει γι’ αυτά», είπε αρχικά ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στη συζήτηση που έχει ανοίξει, πρόσθεσε: «Τι να απαντήσεις τώρα; Οι άνθρωποι που κοιτάνε τη δουλειά τους, δεν κοιτάνε τέτοια πράγματα. Το να απαξιώνεις μια κατάσταση, ηθοποιούς και ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά για το μεροκάματο με τέτοιες δηλώσεις, δεν μπαίνω στη διαδικασία να απαντήσω. Ο καθένας έχει την άποψή του, είναι σεβαστή. Αν μπορεί να το αποδείξει ο καθένας, με πολλή μεγάλη χαρά εδώ είμαστε να το δούμε».

Γιώργος Γεροντιδάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Βίντεο: Η στιγμή που ο 29χρονος σκοτώνει στο ξύλο τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Προαιρετικά ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 30 Νοεμβρίου – Το προτεινόμενο ωράριο από τον ΕΣΘ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 4 ώρες πριν

“Τουρισμός για όλους 2025”: Νέοι δικαιούχοι, θα ενημερωθούν μέσω sms – Oι διoρίες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 19 λεπτά πριν

ΟΛΘ Α.Ε.: Υπογράφηκε η σύμβαση για την επέκταση του Προβλήτα 6 – Ξεκινά το μεγαλύτερο έργο αναβάθμισης του Λιμένα Θεσσαλονίκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Νέος Κόσμος: “Μπήκε από πάνω μου και με χτυπούσε με μένος” λέει 52χρονος που ξυλοκοπήθηκε πριν ένα μήνα από τον 29χρονο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Εθνική: Ισόπαλο χωρίς τέρματα το ματς απέναντι στην Λευκορωσία στο φινάλε των προκριματικών