Γιώργος Γεροντιδάκης: Οι άνθρωποι που κοιτάνε τη δουλειά τους, δεν κοιτάνε τέτοια πράγματα

Ο δημόσιος διάλογος για το θέατρο και τις πρακτικές ανέλιξης στον χώρο των ηθοποιών παραμένει έντονος. Ο Γιώργος Γεροντιδάκης πήρε ξεκάθαρη θέση, υπογραμμίζοντας ότι δηλώσεις του τύπου «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι» προσβάλλουν τον κλάδο και απαξιώνουν την προσπάθεια των επαγγελματιών του.

«Δεν με φλερτάρουν στα social media, έχω μεγαλώσει γι’ αυτά», είπε αρχικά ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στη συζήτηση που έχει ανοίξει, πρόσθεσε: «Τι να απαντήσεις τώρα; Οι άνθρωποι που κοιτάνε τη δουλειά τους, δεν κοιτάνε τέτοια πράγματα. Το να απαξιώνεις μια κατάσταση, ηθοποιούς και ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά για το μεροκάματο με τέτοιες δηλώσεις, δεν μπαίνω στη διαδικασία να απαντήσω. Ο καθένας έχει την άποψή του, είναι σεβαστή. Αν μπορεί να το αποδείξει ο καθένας, με πολλή μεγάλη χαρά εδώ είμαστε να το δούμε».