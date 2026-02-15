MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Γιώργος Γεροντιδάκης: Εγώ θέλω να ζω ελεύθερος – Δυστυχώς είμαστε σε ένα κράτος που δεν είναι σύμμαχος στο να εξελιχθείς

|
THESTIVAL TEAM

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Σαββατοκύριακο παρέα» ήταν σήμερα ο Γιώργος Γεροντιδάκης, για μια εφ όλης της ύλης συζήτηση με την Κατερίνα Καραβάτου.

«Τα γυρίσματα του Grand Hotel είναι απαιτητικά, αλλά μου αρέσει πολύ», είπε αρχικά ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης είπε στη συνέχεια: «Ιδανικά θα ήθελα ο καθένας να είναι στον τομέα του, να μπορούν οι ηθοποιοί να είναι μόνο στο κομμάτι της υποκριτικής, να ασχολούνται καθαρά με αυτό το κομμάτι.

Είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε κι άλλα πράγματα, τα οποία έχουν μπει λόγω εποχής, σου απορροφούν χρόνο και έχουν μεγάλη κούραση. Ότι έχει να κάνει με τα social media, με προϊόντα που διαφημίζεις. Ο ηθοποιός καλείται να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα».

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης ανέφερε επίσης: «Όπου έχω συμμετάσχει, δεν διάλεξαν τους ηθοποιούς με βάση το Instagram τους. Όταν έγινα αναγνωρίσιμος, το βίωσα σε διάφορα στάδια, ήμουν συνειδητοποιημένος. Έχουμε μάθει να τρέχουμε και όχι να ζούμε.

Όσοι ασχολούμαστε με αυτή τη δουλειά, φοβόμαστε τη συνέχεια. Θέλω να ζω ελεύθερος. Ζεις σε ένα κράτος που δεν σε βοηθάει να είσαι ελεύθερος. Δεν είμαστε σε ένα κράτος που είναι σύμμαχος στο να εξελιχθείς».

Γιώργος Γεροντιδάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός “αυτολιβανίζεται” την ώρα που το έγκλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται

ΠΑΙΔΕΙΑ 23 ώρες πριν

ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ για επεισόδια: Πρυτανεία και κυβέρνηση βρήκαν ευκαιρία να επαναφέρουν το ιδεολόγημα της “ανομίας”

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Το J2US επέστρεψε στο OPEN: Συγκινημένος ο Νίκος Κοκλώνης, όσα είπε στην έναρξη – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Νεκρός 54χρονος στην Αρχαία Ολυμπία – Καταπλακώθηκε από τρακτέρ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Αλεξανδρούπολη: Άγρια δολοφονία άνδρα στο σπίτι του – Δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Λίντσεϊ Βον: Ανυπομονώ για την στιγμή που θα σταθώ ξανά στην κορυφή του βουνού