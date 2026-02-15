Γιώργος Γεροντιδάκης: Εγώ θέλω να ζω ελεύθερος – Δυστυχώς είμαστε σε ένα κράτος που δεν είναι σύμμαχος στο να εξελιχθείς

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Σαββατοκύριακο παρέα» ήταν σήμερα ο Γιώργος Γεροντιδάκης, για μια εφ όλης της ύλης συζήτηση με την Κατερίνα Καραβάτου.

«Τα γυρίσματα του Grand Hotel είναι απαιτητικά, αλλά μου αρέσει πολύ», είπε αρχικά ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης είπε στη συνέχεια: «Ιδανικά θα ήθελα ο καθένας να είναι στον τομέα του, να μπορούν οι ηθοποιοί να είναι μόνο στο κομμάτι της υποκριτικής, να ασχολούνται καθαρά με αυτό το κομμάτι.

Είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε κι άλλα πράγματα, τα οποία έχουν μπει λόγω εποχής, σου απορροφούν χρόνο και έχουν μεγάλη κούραση. Ότι έχει να κάνει με τα social media, με προϊόντα που διαφημίζεις. Ο ηθοποιός καλείται να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα».

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης ανέφερε επίσης: «Όπου έχω συμμετάσχει, δεν διάλεξαν τους ηθοποιούς με βάση το Instagram τους. Όταν έγινα αναγνωρίσιμος, το βίωσα σε διάφορα στάδια, ήμουν συνειδητοποιημένος. Έχουμε μάθει να τρέχουμε και όχι να ζούμε.

Όσοι ασχολούμαστε με αυτή τη δουλειά, φοβόμαστε τη συνέχεια. Θέλω να ζω ελεύθερος. Ζεις σε ένα κράτος που δεν σε βοηθάει να είσαι ελεύθερος. Δεν είμαστε σε ένα κράτος που είναι σύμμαχος στο να εξελιχθείς».