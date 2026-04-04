Γιώργος Χριστοδούλου για τη σύζυγό του: Παντρευτήκαμε νέοι, όταν περνάμε κρίσεις ρωτάω τον εαυτό μου "θες να είσαι με τη Μαρία;"

Νέος παντρεύτηκε ο Γιώργος Χριστοδούλου με τη σύζυγό του, με την οποία μετρά περίπου 16 χρόνια σχέσης. Όπως εξήγησε, έχουν περάσει κρίσεις και κάθε φορά ρωτά τον εαυτό του εάν θέλει να είναι μαζί της. Η απάντηση είναι πάντα θετική.

Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Παρασκευής 3 Απριλίου και ανέφερε πως έχει μεγαλώσει με τη σύζυγό του, επομένως έχουν περάσει από πολλές και διαφορετικές φάσεις στη ζωή τους. Όταν οι καταστάσεις δυσκολεύουν, εφόσον γνωρίζουν πως θέλουν να παραμείνουν ο ένας δίπλα στον άλλον, ξέρουν πως θα τα καταφέρουν.

Ο Γιώργος Χριστοδούλου εξομολογήθηκε για τη Μαρία Προϊστάκη: «Με τη γυναίκα μου είμαστε 15-16 χρόνια μαζί. Παντρευτήκαμε νέοι. Στα 23 γνωριστήκαμε και μετά από οχτώ χρόνια παντρευτήκαμε. Μεγαλώσαμε μαζί. Ωριμάσαμε μαζί. Έχουμε και δύο παιδιά. Περνάμε από κρίσεις, κάνει κύκλους η σχέση μας. Κάθε φορά ρωτάω τον εαυτό μου “θες να είσαι με τη Μαρία;” και απαντάω “ναι”. Εκείνη την προκαλώ εγώ να αναρωτηθεί. Όταν περάσαμε μία δύσκολη φάση που είχαμε πιεστεί πάρα πολύ και με τα παιδιά και με τις δουλειές και δεν βλεπόμασταν καθόλου, αυτό της είπα. Το ίδιο της πρότεινα να κάνει και εκείνη. “Θες είσαι μαζί μου; Αν θες να είσαι μαζί μου, όπως θέλω κι εγώ, θα τη βρούμε την άκρη”, της είπα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε για τη στιγμή που ήρθε να μείνει μόνιμα στην Αθήνα: «Ήταν μεγάλο σοκ όταν έφυγα από το χωριό μου και ήρθα στην Αθήνα. Το θυμάμαι πάρα πολύ. Και ενώ στην αρχή, ξέρεις, υπήρχε μία… δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ σε τίποτα. Τόσα πράγματα συνέβαιναν γύρω μου, γειτονιά, καινούρια παιδιά, απέναντι σχολείο… χαμός. Και αυτό μου δημιουργούσε μία ενεργητικότητα φοβερή. Σιγά σιγά άρχισα να πέφτω. Υπήρχε δηλαδή ένα κομμάτι θλίψης την περίοδο που ήρθα», είπε.

