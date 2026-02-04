MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Γιώργος Χρανιώτης για την αποστολή στη Γάζα: “Επειδή έχω ένα παιδί, οφείλω να κάνω κάτι για τα παιδιά όλου του κόσμου”

|
THESTIVAL TEAM

Ο Γιώργος Χρανιώτης ήταν καλεσμένος στη “Super Κατερίνα” και, μεταξύ άλλων, μίλησε για τη συμμετοχή του στη διεθνή ανθρωπιστική αποστολή στη Γάζα, περιγράφοντας την εμπειρία ως καθοριστική για τον ίδιο.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η απόφασή του προκάλεσε ανησυχία στο οικογενειακό του περιβάλλον, τονίζοντας πως «όταν πήγα στη Γάζα η γυναίκα μου σκέφτηκε ότι είναι επικίνδυνο».

Ωστόσο, όπως εξήγησε, η πατρότητα λειτούργησε ως εσωτερικό κίνητρο: «Επειδή έχω ένα παιδί, οφείλω να κάνω κάτι για τα παιδιά όλου του κόσμου. Και δεν θέλω να σταματήσω όποιο ανθρωπιστικό ενδιαφέρον έχω».

Παράλληλα, μίλησε για το αίσθημα «ιερού καθήκοντος» που, όπως είπε, μπορεί να προκύψει στην καθημερινότητα του καθενός, από μια μικρή πράξη αλληλεγγύης μέχρι μια μεγάλη απόφαση ζωής. «Είτε μπορεί να δεις μια γιαγιά στο δρόμο να ζητιανεύει και να νιώσεις την ανάγκη να τη βοηθήσεις και να της δώσεις ένα-δύο ευρώ ή μια τυρόπιτα. Κάθε φορά που κάνουμε κάτι τέτοιο, νομίζω ότι κάτι μας χτυπάει στην πλάτη, αυτή η αίσθηση του ιερού καθήκοντος. Κι εγώ απλώς έτυχε να το νιώσω και κάποιες άλλες φορές στη ζωή μου, αλλά τόσο έντονα ώστε να μπω σ’ ένα αεροπλάνο και να πάω στην Αίγυπτο για να μπω σ’ όλη αυτή τη διαδικασία; Όχι, δεν το ‘χα ξανανιώσει. Το ένιωσα, το έκανα, χαίρομαι πάρα πολύ αν βοήθησα κάπως», εξομολογήθηκε.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Χρανιώτης στάθηκε στην προσωπική του κοσμοθεωρία και στην ανάγκη αντίδρασης απέναντι στην αδικία: «Ήταν έντονη εμπειρία η συμμετοχή μου στη διεθνή αποστολή στη Γάζα. Όταν αισθάνομαι αυτή την έλλειψη δικαιοσύνης, είτε στην Ελλάδα είτε στον κόσμο, κάτι με καλεί να κάνω. Δεν ξέρω αν τα καταφέρνω, αλλά κάπως πρέπει να αντιδράσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γιώργος Χρανιώτης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 19 ώρες πριν

Ημερίδα πρόληψης του καρκίνου στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Κομισιόν για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου: Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Εργασίες καθαρισμού και σήμερα στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έρχεται συναυλία-αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα με τον Κώστα Μακεδόνα και την Πέγκυ Ζήνα

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Εκρέμ Ιμάμογλου: Από 15 έως 20 έτη κάθειρξης ζητεί η εισαγγελία Κωνσταντινούπολη για “πολιτική κατασκοπεία”

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Σοκ στη Γερμανία: Έλληνας κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή σε τρένο