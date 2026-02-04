Γιώργος Χρανιώτης για την αποστολή στη Γάζα: “Επειδή έχω ένα παιδί, οφείλω να κάνω κάτι για τα παιδιά όλου του κόσμου”

Ο Γιώργος Χρανιώτης ήταν καλεσμένος στη “Super Κατερίνα” και, μεταξύ άλλων, μίλησε για τη συμμετοχή του στη διεθνή ανθρωπιστική αποστολή στη Γάζα, περιγράφοντας την εμπειρία ως καθοριστική για τον ίδιο.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η απόφασή του προκάλεσε ανησυχία στο οικογενειακό του περιβάλλον, τονίζοντας πως «όταν πήγα στη Γάζα η γυναίκα μου σκέφτηκε ότι είναι επικίνδυνο».

Ωστόσο, όπως εξήγησε, η πατρότητα λειτούργησε ως εσωτερικό κίνητρο: «Επειδή έχω ένα παιδί, οφείλω να κάνω κάτι για τα παιδιά όλου του κόσμου. Και δεν θέλω να σταματήσω όποιο ανθρωπιστικό ενδιαφέρον έχω».

Παράλληλα, μίλησε για το αίσθημα «ιερού καθήκοντος» που, όπως είπε, μπορεί να προκύψει στην καθημερινότητα του καθενός, από μια μικρή πράξη αλληλεγγύης μέχρι μια μεγάλη απόφαση ζωής. «Είτε μπορεί να δεις μια γιαγιά στο δρόμο να ζητιανεύει και να νιώσεις την ανάγκη να τη βοηθήσεις και να της δώσεις ένα-δύο ευρώ ή μια τυρόπιτα. Κάθε φορά που κάνουμε κάτι τέτοιο, νομίζω ότι κάτι μας χτυπάει στην πλάτη, αυτή η αίσθηση του ιερού καθήκοντος. Κι εγώ απλώς έτυχε να το νιώσω και κάποιες άλλες φορές στη ζωή μου, αλλά τόσο έντονα ώστε να μπω σ’ ένα αεροπλάνο και να πάω στην Αίγυπτο για να μπω σ’ όλη αυτή τη διαδικασία; Όχι, δεν το ‘χα ξανανιώσει. Το ένιωσα, το έκανα, χαίρομαι πάρα πολύ αν βοήθησα κάπως», εξομολογήθηκε.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Χρανιώτης στάθηκε στην προσωπική του κοσμοθεωρία και στην ανάγκη αντίδρασης απέναντι στην αδικία: «Ήταν έντονη εμπειρία η συμμετοχή μου στη διεθνή αποστολή στη Γάζα. Όταν αισθάνομαι αυτή την έλλειψη δικαιοσύνης, είτε στην Ελλάδα είτε στον κόσμο, κάτι με καλεί να κάνω. Δεν ξέρω αν τα καταφέρνω, αλλά κάπως πρέπει να αντιδράσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.