Γιώργος Χρανιώτης: Έχω περάσει το στάδιο των καταχρήσεων αλλά δεν εθίστηκα σε τίποτα

Ο Γιώργος Χρανιώτης βρέθηκε καλεσμένος στο νέο επεισόδιο της εκπομπής “Καλύτερα αργά” με την Αθηναϊδα Νέγκα, τη νύχτα της Τετάρτης, όπως παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του Action 24. Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο γνωστός πρωταγωνιστής αναφέρθηκε στην περίοδο που συνάντησε το ευρύ φάσμα των καταχρήσεων κατά την οποία, ωστόσο, παραδέχθηκε πως δεν εθίστηκε σε τίποτα.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Χρανιώτης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “το έχω περάσει όλο το θέμα των καταχρήσεων χωρίς όμως να με δυσκολέψει καθόλου. Ποτέ δεν εθίστηκα σε τίποτα από τα τρία. Ίσως στο rock ‘n’ roll να είμαι εθισμένος περισσότερο ακόμα και τώρα, δηλαδή θα ακούσω μουσική στο σπίτι μου. Δεν νομίζω όμως ότι εθίστηκα ούτε στην ερωτική συνεύρεση ούτε στα ναρκωτικά αλλά ήταν πράγματα που, ναι, έπρεπε να πειραματιστώ στη ζωή μου”.

“Δεν ξέρω καθόλου τι θα πω στο παιδί μου αν μια μέρα με ρωτήσει γι’ αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο, σε ανθρώπους που αγαπάς, πρέπει να φροντίσεις να τους πεις όλη την αλήθεια. Σίγουρα δεν το ξέρω αυτό, ακόμα”.

“Στο παρελθόν έχω πει σε ανθρώπους που αγαπάω αυτό που έχει συμβεί, αλλά επίσης το έχω αποφύγει. Νομίζω πως εξαρτάται από τα αυτιά του άλλου. Εξαρτάται πόσο θα πιστέψω εγώ ότι είναι εκπαιδευμένα τα αυτιά του ανθρώπου που θα με ακούσει” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Γιώργος Χρανιώτης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη τη νύχτα της Τετάρτης.

