Γιώργος Αλκαίος: Θύμα απάτης ο τραγουδιστής – Έφτιαξαν ψεύτικο προφίλ και ζητούσαν χρήματα

Θύμα απάτης έπεσε ο Γιώργος Αλκαίος, αφού κύκλωμα επιχειρούσε να εξαπατήσει θαυμαστές του για να τους αποσπάει χρήματα.

Όπως ανέφερε ο τραγουδιστής, δημιουργήθηκε ένα ψεύτικο προφίλ που χρησιμοποιεί το όνομά του και προσωπικές του φωτογραφίες. Ο ίδιος διευκρίνισε μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός δεν έχει καμία σχέση με εκείνον και προέτρεψε τους διαδικτυακούς του ακόλουθους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Στην ανάρτησή του δημοσίευσε και στιγμιότυπο συνομιλίας, όπου το ψεύτικο προφίλ ζητά το ποσό των 3.000 ευρώ. Ο τραγουδιστής συμβούλευσε τους ακόλουθούς του να μην ανταποκρίνονται στα μηνύματα και να προχωρούν άμεσα σε αναφορά ή μπλοκάρισμα του συγκεκριμένου λογαριασμού.

«Παρακαλώ μην ανταποκρίνεστε και κάντε report/block το προφίλ», επισήμανε ο Γιώργος Αλκαίος, ευχαριστώντας τους θαυμαστές του για την προσοχή και τη στήριξη.

Δείτε την ανάρτηση