Γιώργος Αλκαίος: Καλός ο Good Job Nicky αλλά για μένα η Eurovision είναι ελληνική γλώσσα, τέλος

Την απάτη που έστησαν επιτήδειοι σε βάρος του στο Instagram αποκάλυψε ο Γιώργος Αλκαίος. Ο γνωστός τραγουδιστής, καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The 2Night Show της Κυριακής (8/2), μοιράστηκε τη δυσάρεστη εμπειρία του.

«Άνοιξαν ψεύτικο λογαριασμό στο Instagram με το όνομά μου και έστελναν μηνύματα. Ήταν αστείος ο τρόπος, γιατί ήταν τα ελληνικά της Γουαδελούπης. Έγραφαν, “σε ευχαριστώ που είσαι θαυμαστής μου, κι εγώ σε θαυμάζω το ίδιο και αν θέλεις να συναντηθούμε, βάλε 500 ευρώ εκεί”», περιέγραψε ο Γιώργος Αλκαίος.

«Εγώ αναρωτιέμαι, αφού αυτοί οι σημαντικοί και μεγάλοι, που έχουν στα χέρια τους τον πλανήτη, δε μπορούν να τελειώσουν αυτές τις καταστάσεις να μην υπάρχουν απάτες; Τόσο απλά. ‘Η τα αφήνετε, γιατί έτσι πρέπει;», τόνισε ο τραγουδιστής.



Σε άλλο σημείο της κουβέντας, ο παρουσιαστής δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στον ελληνικό τελικό για τη Eurovision, διαδικασία από την οποία έχει περάσει και ο τραγουδιστής με επιτυχία το 2010.

«Όταν άκουσα το τραγούδι του Akyla για τη Eurovision σκέφτηκα «γιατί όχι;». Ο Good Job Nicky είναι πολύ καλός καλλιτέχνης αλλά να διαχωρίσω λίγο τη θέση μου. Για μένα η Eurovision είναι μόνο ελληνική γλώσσα. Τέλος. Δεν το συζητώ».