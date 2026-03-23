Γιώργος Αγγελόπουλος: “Δεν παρακολουθώ το Survivor από το 2017”

«Δεν έχω αφήσει την υποκριτική. Αν κληθώ να κάνω έναν ρόλο που να μου αρέσει, θα το κάνω», δήλωσε ο Γιώργος Αγγελόπουλος, που έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του στο «Survivor» και ασχολείται και με την υποκριτική τέχνη.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@star» και τη Λιάνα Ζημάλη παραχώρησε ο Γιώργος Αγγελόπουλος και τα όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας. Ο Ντάνος μεταξύ άλλων απάντησε για το«MCP Warrior» που παρουσιάζει, τον Μάρκο Σεφερλή, αλλά και το… «Survivor».

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινήσαμε το MCP Warrior, αξίζει ο κόσμος να το δει», είπε αρχικά ο Γιώργος Αγγελόπουλος.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος είπε στη συνέχεια: «Μου έχουν προταθεί πράγματα κατά καιρούς, αλλά προσπαθώ να κάνω αυτά που πιστεύω πως μπορώ να υποστηρίξω. Δεν έχω αφήσει την υποκριτική. Αν κληθώ να κάνω έναν ρόλο που να μου αρέσει, θα το κάνω».

Για τον Μάρκο Σεφερλή, ο Γιώργος Αγγελόπουλος είπε: «Οι σχέσεις μας σήμερα είναι πολύ καλές, θα κάνουμε κι έναν φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό αγώνα μαζί για τον σύλλογο “Ελπίδα”. Ο Μάρκος Σεφερλής έχει τεράστια πορεία στον χώρο με τη σάτιρα που κάνει. Ο κόσμος τον αγαπάει και τον στηρίζει».

Κλείνοντας, ο Γιώργος Αγγελόπουλος ανέφερε: «Δεν βλέπω τηλεόραση, αλλά θα δω κάποιον ποδοσφαιρικό αγώνα. Δεν παρακολουθώ το Survivor από το 2017».