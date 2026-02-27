MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Gio Kay: Το κίνημα μου θα λέγεται Generation Hellas – Σε δύο χρόνια θα πάω για Ευρωβουλευτής

|
THESTIVAL TEAM

O Gio Kay, νέος influencer που εμφανίστηκε στην ελληνική showbiz και αγαπήθηκε από το ευρύ κοινό, απάντησε για τις φήμες που τον θέλουν να κατεβαίνει στην πολιτική.

Μιλώντας στην εκπομπή του Open «Ώρα για Ψυχαγωγία», δήλωσε: «Ξυπνάω το πρωί και βλέπω δημοσίευμα ”Αποκλειστικά νέα, ο Gio αρχίζει κόμμα Ε.ΜΠΡΟ.Σ”. Ήταν χαβαλές, είδα και το βίντεο αλλά δεν ξεκινάω κόμμα».

Ωστόσο, αποκάλυψε τις βλέψεις του για την Ευρωβουλή: «Θα σας δώσω αποκλειστικά νέα όμως αν θέλετε. Δεν είναι κόμμα, είναι κίνημα. Θα λέγεται Generation Hellas. Και σε δύο χρόνια θα πάω για Ευρωβουλευτής. Το έχω ήδη κλειδωμένο. Έχουμε και όλη την ομάδα, όλη την εταιρεία. Όχι σε κόμμα, ανεξάρτητος. Για τη νεολαία you know. Artificial Intelligence, original δημοκρατία», δήλωσε.

Gio Kay

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 λεπτά πριν

Καρυπίδης στους παίκτες του Άρη: “Ο κόσμος δικαιολογημένα έχει παράπονα, πάμε να το αλλάξουμε”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης των εμπόρων που έκρυβαν τα ναρκωτικά σε φούρνους μικροκυμάτων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για άτομα που διαμένουν παράνομα στη χώρα – Ελέγχθηκαν 97 άτομα

ΥΓΕΙΑ 1 ώρα πριν

Συναγερμός από την Ισπανία για τη γρίπη των χοίρων – Προειδοποιεί για μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Πακιστάν: To Ισλαμαμπάντ ανακοινώνει ότι απάντησε στις αφγανικές επιθέσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Μητσοτάκης από Βουλή: Ψέμα ότι η Ελλάδα έχει το πιο ακριβό ρεύμα, είμαστε φτηνότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο