MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Gio Kay: Ο Σηφάκης μου θυμίζει έναν που ξέρω στη μουσική, παπατζήδες τους λέμε εμείς

|
THESTIVAL TEAM

Λίγα 24ωρα μετά την αποχώρηση από το Survivor, ο Gio Kay βρέθηκε καλεσμένος του Κώστα Τσουρού στο πλατό της εκπομπής «Το ‘χουμε», στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ την Παρασκευή (06/02).

Μέσα σε όλα, δε, ο Gio Kay αναφέρθηκε στην κόντρα που είχε με τον Μιχάλη Σηφάκη τόσο στον αγωνιστικό χώρο του Survivor, όσο και εκτός του στίβου μάχης του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, στον Άγιο Δομίνικο.

Ειδικότερα, ο Gio Kay σημείωσε χαρακτηριστικά πως «καλός κύριος ο Σηφάκης, έχει πολλή πλάκα. Όλη την ώρα καθόμουν εκεί και τον κοιτούσα απλά, ”αυτός είναι απίστευτος” έλεγα. Μου θυμίζει έναν που ξέρω, εδώ έξω, στη μουσική».

«Παπατζήδες τους λέμε εμείς. Είναι παπατζής ο Σηφάκης, ναι, καλός όμως! Εγώ είμαι αληθινός, αν και δεν ξέρω τι είναι βρισιά και τι όχι επειδή δεν ξέρω καλά ελληνικά. Άμα δεις στα πρώτα επεισόδια, αυτά που τους έλεγα και νευρίαζαν, όλα βγήκαν αληθινά. Όλα μα όλα», συμπλήρωσε.

«Όποιος πάει να δει, όλα είναι αληθινά. Τώρα, άμα ήταν αληθινός ο Σηφάκης, δεν ξέρω», υπογράμμισε, τέλος, ο Gio Kay στο μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ.

Gio Kay

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: Διαψεύδει τις φήμες ότι αρραβωνιάστηκε με τον σύντροφό της

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Χιμένεθ για ΠΑΟΚ: Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τη δουλειά μας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Λατινοπούλου: Κάτω τα χέρια από το Λιμενικό, φυλάει Θερμοπύλες – Για την Καρυστιανού να ανησυχούν Κωνσταντοπούλου και Βελόπουλος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σπείρα διακινούσε κοκαΐνη και χασίς σε “δίκτυο” 44 πελατών – Διανομέας σε εταιρεία courier έκανε το ντελίβερι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Ο ΠΑΟΚ ευχαρίστησε τον Άδωνι Γεωργιάδη για την ανταπόκριση του υπ. Υγείας στην τραγωδία με τους οπαδούς του στη Ρουμανία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Αδέσποτα ζώα στη Θεσσαλονίκη: Χαμηλά ποσοστά στειρώσεων, ανεπαρκείς χρηματοδοτήσεις – Τι δείχνει έρευνα