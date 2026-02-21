Gio Kay για Γιώργο Λιάγκα: Είναι παρεξηγημένος όπως εγώ, νομίζω ότι είμαστε ίδιοι

Την ιστορία της ζωής του ξετύλιξε ο Gio Kay στον Φάνη Λαμπρόπουλο και την κάμερα του ΣΚΑΪ το βράδυ της Παρασκευής (20/2). Ο πρώην παίκτης του Survivor αναφέρθηκε και στον Γιώργο Λιάγκα χαρακτηρίζοντάς τον “παρεξηγημένο”, τονίζοντας πως κατά βάθος οι δυο τους μοιάζουν σε πολλά σημεία.

«Γουστάρω όταν άτομα δεν καταλαβαίνουν κάποιον. Είναι παρεξηγημένος σαν εμένα. Ο κόσμος έχει χίλιες διαφορετικές γνώμες για εμένα, αλλά δεν ξέρει κανείς ποιος είμαι. Νομίζω ότι είμαι ίδιος με τον Λιάγκα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Gio Kay για τον παρουσιαστή του ΑΝΤ1 και πρόσθεσε:

«Εγώ όταν ήρθα Ελλάδα, άνοιγα τηλεόραση κι έβλεπα αυτόν. Είναι μυθικό. Είναι cool guy. Όταν είπε καλά λόγια για εμένα, ήταν ο πρώτος που είπε στην Ελλάδα. Λέω ότι εγώ με αυτόν είμαι και κόλλησα. Είναι ωραίος».

«Όταν έχω beef με κάποιον, όπως με τον Υποχθόνιο, κρατάει μια ζωή. […] Δεν είναι στο δικό μου top5 ο Snik. […] Το ρίσκο πάντα μου βγαίνει σε καλό. […] “Χτύπησα” τον Σηφάκη στο Survivor, γιατί είδα ότι ήταν το αφεντικό, δεν έχω πρόβλημα μαζί του», ανέφερε σε άλλα σημεία της κουβέντας ο Gio Kay.