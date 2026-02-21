MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Gio Kay για Γιώργο Λιάγκα: Είναι παρεξηγημένος όπως εγώ, νομίζω ότι είμαστε ίδιοι

|
THESTIVAL TEAM

Την ιστορία της ζωής του ξετύλιξε ο Gio Kay στον Φάνη Λαμπρόπουλο και την κάμερα του ΣΚΑΪ το βράδυ της Παρασκευής (20/2). Ο πρώην παίκτης του Survivor αναφέρθηκε και στον Γιώργο Λιάγκα χαρακτηρίζοντάς τον “παρεξηγημένο”, τονίζοντας πως κατά βάθος οι δυο τους μοιάζουν σε πολλά σημεία.

«Γουστάρω όταν άτομα δεν καταλαβαίνουν κάποιον. Είναι παρεξηγημένος σαν εμένα. Ο κόσμος έχει χίλιες διαφορετικές γνώμες για εμένα, αλλά δεν ξέρει κανείς ποιος είμαι. Νομίζω ότι είμαι ίδιος με τον Λιάγκα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Gio Kay για τον παρουσιαστή του ΑΝΤ1 και πρόσθεσε:

«Εγώ όταν ήρθα Ελλάδα, άνοιγα τηλεόραση κι έβλεπα αυτόν. Είναι μυθικό. Είναι cool guy. Όταν είπε καλά λόγια για εμένα, ήταν ο πρώτος που είπε στην Ελλάδα. Λέω ότι εγώ με αυτόν είμαι και κόλλησα. Είναι ωραίος».

«Όταν έχω beef με κάποιον, όπως με τον Υποχθόνιο, κρατάει μια ζωή. […] Δεν είναι στο δικό μου top5 ο Snik. […] Το ρίσκο πάντα μου βγαίνει σε καλό. […] “Χτύπησα” τον Σηφάκη στο Survivor, γιατί είδα ότι ήταν το αφεντικό, δεν έχω πρόβλημα μαζί του», ανέφερε σε άλλα σημεία της κουβέντας ο Gio Kay.

Gio Kay

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Δεν ταιριάζω καθόλου με τον πατέρα μου, όταν είσαι όμως μικρός είναι μεγάλο το χάσμα

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Σοφία Παυλίδου – Χρήστος Φερεντίνος: Η απόφαση που πήραν μετά τον χωρισμό για τα παιδιά τους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Εφηύραν και επίδομα… χρυσαφικών οι απατεώνες – Νέο απίστευτο περιστατικό στο Ηράκλειο

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Νιγηρία: Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 50 ανθρώπους, απήγαγαν γυναίκες και παιδιά στην πολιτεία Ζαμφάρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Αυξημένα και σήμερα τα μέτρα της Τροχαίας για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

MEDIA NEWS 17 ώρες πριν

Η “πληρωμένη” απάντηση του Άρη Καβατζίκη στον Πάνο Κατσαρίδη: Επιλέγω να συνδιαλέγομαι μαζί τους για να νιώθω άνθρωπος