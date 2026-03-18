Γιάννης Βαρδής για Κώστα Δόξα: Πριν βγει η απόφαση, δεν του φέρθηκαν σωστά διώχνοντάς τον από τα κανάλια

Άδικα θεωρεί ο Γιάννης Βαρδής πως φέρθηκαν στον Κώστα Δόξα πριν από πέντε χρόνια που δεν είχε βγει η απόφασή του δικαστηρίου για τη μήνυση και αγωγή της Μαρίας Δεληθανάση, διώχνοντάς τον από τα κανάλια και από το Your Face Sounds Familiar ειδικότερα.

Ο τραγουδιστής, με τον οποίο ο Κώστας Δόξας έχει συγγένεια καθώς είναι ξαδέρφια, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Buongiorno» την Τετάρτη 18 Μαρτίου τόνισε πως παρά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία, θα είναι πάντα δίπλα του και πάντα θα είναι εκεί να τον αγκαλιάσει όποτε χρειαστεί. Στην ίδια συνέντευξη, μίλησε και για τον πατέρα του και το τραγούδι του που είχε ηχογραφήσει με τον Βασίλη Καρρά και θα κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα.

Ο Γιάννης Βαρδής εξήγησε αρχικά για τον Κώστα Δόξα πως πάντα θα είναι οικογένεια: «Τον Κώστα τον αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι και θα εξακολουθεί να είναι οικογένεια. Πάντα θα υπάρχει μία μεγάλη αγκαλιά να τον περιμένει από τη δική μας πλευρά. Θεωρώ ότι πριν πέντε χρόνια, που δεν υπήρχε η απόφαση, δεν του φέρθηκαν σωστά. Κάποιοι πήραν κάποιες αποφάσεις πολύ εν θερμώ. Τον έδιωξαν από κανάλια… Μιλάω για το Your Face Sounds Familiar. Θεωρώ ότι δεν μπορείς να διώξεις κάποιον αν δεν υπάρχει απόφαση, επειδή κάποιος βγήκε και είπε κάτι. Πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια του και δυστυχώς πρέπει να ξεκινήσει πάλι από την αρχή», είπε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στον πατέρα του και στο τραγούδι που είχε δημιουργήσει και τον οδήγησε σε συνεργασία με τον Βασίλη Καρρά: «Είναι ένα κομμάτι που είχε ηχογραφήσει πατέρας μου για να το τραγουδήσει ο Βασίλης Καρράς και ο Αντώνης Ρέμος, δεν είναι κακό να το πούμε. Για κάποιον λόγο δεν μπήκε στο άλμπουμ. Οι φωνές υπήρχαν, ο πατέρας μου το τραγούδησε και εκείνος για να υπάρχει με τη δική του φωνή και όταν ο Βασίλης ζήτησε το κομμάτι, του το πρότεινα και πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο η πρότασή μου. Δεν γνώριζε κανείς ότι αυτό το τραγούδι θα γίνει ντουέτο μεταξύ τους».

Όταν ρωτήθηκε πώς αντιμετωπίζει τα σχόλια πως μπορεί να εκμεταλλεύεται την κατάσταση, τραγουδώντας τα κομμάτια του πατέρα του, είπε: «Δεν εκμεταλλεύομαι καμία κατάσταση. Δεν είναι ότι ξαφνικά είμαστε σε μία χώρα που για τα πνευματικά δικαιώματα παίρνουμε τρελά λεφτά. Δεν υπάρχει κάποιο κέρδος. Το μοναδικό κέρδος είναι η μουσική, ο κόσμος να ακούει τη φωνή και τα τραγούδια του, γιατί είμαι σίγουρος ότι μέσα στον χώρο έχει λείψει».

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Βαρδής ανέφερε πως θα ήθελε να φτιάξει ένα ντοκιμαντέρ για τον Αντώνη Βαρδή: «Σκεφτόμουν ότι θα μπορούσα κάποια στιγμή να του φτιάξω ένα ντοκιμαντέρ, με πολλές συνεντεύξεις, με ανθρώπους που δεν βγαίνουν πολύ συχνά».

Κλείνοντας, μίλησε για το πόσο τον έχει βοηθήσει το επίθετό του: «Το επίθετο θα βοηθάει πάντα. Εδώ τα παιδιά μου μπορεί να βοηθήσει το επίθετο», είπε.