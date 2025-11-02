Γιάννης Βαρδής: Δεν θα ήθελα να γίνει ταινία ή παράσταση η ζωή του πατέρα μου, έγινε λίγο της μοδός

Ο Γιάννης Βαρδής παραχώρησε δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία και στους δημοσιογράφους που τον συνάντησαν σε έξοδο του, όπως είδαμε το μεσημέρι της Κυριακής στον αέρα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” στον Alpha. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για την διάθεση να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στη ζωή του πατέρα του.

Ειδικότερα, ο Γιάννης Βαρδής σημείωσε χαρακτηριστικά πως “θα ήθελα πολύ να κάνω ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του πατέρα μου, είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν θα ήθελα να γίνει ούτε ταινία ούτε θεατρική παράσταση, νομίζω ότι έγινε λίγο της μοδός! Καλά έκαναν, όσοι το έκαναν και το έκαναν για τους ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή, το στηρίζω αλλά δεν θα ήθελα να το κάνω στον δικό μου πατέρα.

“Από ό,τι έμαθα για το Survivor δεν υπάρχει μπάτζετ άρα, λοιπόν, νομίζω ότι θα είναι δύσκολα. Εγώ δεν θα πήγαινα, όχι” πρόσθεσε, ακόμα, ο Γιάννης Βαρδής στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις.