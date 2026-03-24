Γιάννης Στάνκογλου: Βούτηξε στα παγωμένα νερά του Βοϊδομάτη – Δείτε βίντεο

Ο Γιάννης Στάνκογλου βούτηξε στα παγωμένα νερά του Βοϊδομάτη και μοιράστηκε τη στιγμή με το κοινό του μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Ο ηθοποιός ανάρτησε την Τρίτη 24 Μαρτίου βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που πραγματοποιεί βουτιά στον ποταμό του νομού Ιωαννίνων. Στο ίδιο υλικό, ο ίδιος εμφανίζεται να ρίχνει νερό στο σώμα και στο πρόσωπό του, καταγράφοντας την αντίδρασή του στις χαμηλές θερμοκρασίες του νερού.

Παράλληλα, συνόδευσε την ανάρτησή του με το τραγούδι της Björk «It’s Oh So Quiet», ενώ στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε: «Βοϊδομάτης, σήμερα».

Το βίντεο αναρτήθηκε στα social media, συγκεντρώνοντας την προσοχή των διαδικτυακών φίλων του.

