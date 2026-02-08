MENOY

LIFESTYLE

Γιάννης Στάνκογλου: Το τέλος που έρχεται στον έρωτα πρέπει να ‘ναι όσο πιο όμορφο γίνεται

THESTIVAL TEAM

Ο Γιάννης Στάνκογλου έδωσε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” και τη δημοσιογράφο Ελένη Μουστάκη, την Κυριακή, όπως παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του OPEN.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο δημοφιλής πρωταγωνιστής εξέφρασε την προσωπική του θεώρηση γύρω από τον έρωτα, που κάποια στιγμή τελειώνει, παραδεχόμενος το δικό του κατόρθωμα σ’ αυτόν.

Ειδικότερα, ο Γιάννης Στάνκογλου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “δεν ξέρω αν λείπει ο ρομαντισμός στην εποχή μας, σε μένα πάντως όχι. Δεν ξέρω άμα εγώ είμαι τυχερός, αλλά περνάω μια χαρά. Ρομαντικά, ωραία αλλά δεν φτάνει μόνο ο ρομαντισμός. Δεν πιστεύω στον έρωτα όσο περνούν τα χρόνια, γιατί περνάει, πιστεύω στην αγάπη”.

“Στον έρωτα πιστεύω πολύ από την άποψη, όμως, ότι όσο πιο πολύ αφεθείς σ’ αυτόν και το βιώσεις όλο αυτό το πράγμα θα σε καθορίσει. Από τη στιγμή που ‘χεις βιώσει κάτι με έναν άνθρωπο, είναι πολύ δυνατό και το ‘χεις πάρει, στο ‘χει δώσει ο άλλος και συ του το ‘χεις δώσει, κάποια στιγμή θα ‘ρθει το τέλος. Απλά αυτό το τέλος πρέπει να ‘ναι όσο πιο όμορφο γίνεται. Με σεβασμό, με αγάπη”

“Να γυρίσει δηλαδή ο άλλος την πλάτη και να πουν… “θα ‘σαι πάντα μαζί μου και θέλω να ‘σαι πάντα καλά”. Νομίζω πως στη δική μου περίπτωση το ‘χω πετύχει αυτό” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Γιάννης Στάνκογλου στην κάμερα της εκπομπής του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου στο OPEN.

Γιάννης Στάνκογλου

Διαβάστε μας στο Google News

