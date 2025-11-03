MENOY

LIFESTYLE

Γιάννης Σπαλιάρας: Έκλεισα ρόλο σε Χολιγουντιανή παραγωγή…

THESTIVAL TEAM

Ο Γιάννης Σπαλιάρας σε δηλώσεις του στο Happy Day, ανέφερε ότι έκλεισε ρόλο σε ξένη παραγωγή που θα γυριστεί στην Ελλάδα μέσα στον επόμενο μήνα.


«Έκλεισα έναν ρόλο σε μια ξένη ταινία, Χολιγουντιανή παραγωγή που θα γυριστεί στην Ελλάδα. Τα γυρίσματα είναι εδώ στη χώρα μας τον επόμενο μήνα. Είναι η πρώτη μου μεγάλη κινηματογραφική ταινία μετά τις δύο στο Netflix», ανέφερε ο Γιάννης Σπαλιάρας για το νέο του εγχείρημα.

Δείτε όσα είπε στο παρακάτω απόσπασμα

Γιάννης Σπαλιάρας

